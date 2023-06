"सैगमेंट काफी ज्यादा अच्छा था"- WWE दिग्गज ने Roman Reigns के SmackDown में सैगमेंट की तारीफ करते हुए दिया बड़ा बयान

Roman Reigns & The Bloodline: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द ब्लडलाइन (The Bloodline) का सैगमेंट शानदार रहा। रोमन रेंस ने द उसोज़ (The Usos) के साथ वापस आने से पूरी तरह इंकार कर दिया। सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने अपने सगे भाई जिमी उसो (Jimmy Uso) पर अटैक करके रोमन रेंस के साइड रहने का निर्णय लिया।

पूर्व WWE मैनेजर डच मेंटल ने WWE की द ब्लडलाइन के सैगमेंट को लेकर जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि WWE चीज़ों को तेजी से करके खराब कर सकता था। हालांकि, उन्होंने सुपरस्टार्स को एक कहानी दिखाने का समय दिया। इसी वजह से मेंटल बहुत खुश दिखे। उन्होंने कहा,

"यह काफी ज्यादा अच्छा सैगमेंट था। पॉल हेमन ने बहुत कम चीज़ें बोली क्योंकि उनके पास यहां पर बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो यहां कुछ बोलते, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। हालांकि, मैं WWE की चीज़ों को धीरे-धीरे और एक-एक करके आगे बढ़ाने के लिए तारीफ करता हूँ, जिससे कहानी में थोड़ी चीज़ें जुड़ गई और उन्होंने (WWE) कुल-मिलाकर अच्छा काम किया।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

Dutch Mantell को Roman Reigns और The Bloodline के सैगमेंट को बुक करने का WWE का तरीका पसंद आया

डच मेंटल ने बताया कि WWE ने ब्लडलाइन के इस एंगल द्वारा फैंस को अलग-अलग चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा,

"जब आप इस तरह के सैगमेंट्स देखते हैं, आपका दिमाग चलता रहता है। आपको लगता है, 'यह क्या हो रहा है? क्या होने वाला है?' यह एंगल काफी अच्छा था। जब आप फैंस को बुकर्स और राइटर्स की तरह सोचने पर मजबूत कर देते हैं, उस समय चीज़ें अच्छी हो जाती है। मुझे यकीन है कि वो (फैंस) स्मार्ट हैं क्योंकि वो उनके (WWE) द्वारा दिखाई जा रही हर चीज़, क्राउड का रिएक्शन देख रहे हैं। यह सैगमेंट काफी ज्यादा अच्छी तरह से बुक किया गया। इसे बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस किया गया और यह प्रभावशाली भी रहा। वो अभी भी रास्ते में हैं और उन्होंने अभी तक एक भी मौका नहीं गंवाया है।"

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes