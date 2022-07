"Roman Reigns vs The Rock मैच किसी भी टाइटल से बड़ा है" - WWE दिग्गज ने दिया बहुत बड़ा बयान

Roman Reigns vs The Rock: WWE फैंस द रॉक (The Rock) और रोमन रेंस (Roman Reigns) को एक-दूसरे के खिलाफ रिंग में देखना चाहते हैं। फैंस कई सालों से इस ड्रीम मैच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब WWE के पूर्व राइटर ब्रायन आर। सोलोमन (Brian R। Solomon) ने इस ड्रीम मैच को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनका मानना है कि ये ड्रीम मैच रेसलमेनिया 39 (WrestleMania 39) में हो सकता है।

बता दें कि WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ टाइटल मैच जीतने के बाद से रोमन रेंस लिमिटेड डेट्स पर ही नजर आए हैं। आखिरी बार उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड रिडल के खिलाफ किया था। ऐसे में अब फैंस उनके अगले टाइटल डिफेंड को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

WWE दिग्गज ने रोमन रेंस vs द रॉक संभावित मैच को लेकर क्या कहा?

WWE मैगज़ीन के पूर्व कर्मचारी सोलोमन का मानना है कि रोमन रेंस एक बार फिर से WrestleMania हेडलाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि WWE के पास द ट्राइबल चीफ के लिए अभी बहुत अधिक विकल्प मौजूद नहीं है। रोमन रेंस का रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉक लैसनर जैसे स्टार्स के बीच अच्छा मैच हो सकता है लेकिन फैंस जानते है कि रोमन रेंस इस मैच को हारेंगे। ऐसे में WWE को कुछ अलग करने की जरूरत है।

WrestleMania 39 में द रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर उन्होंने कहा कि ये मैच किसी भी टाइटल से ज्यादा बड़ा है। इस मैच को लेकर उन्होंने कहा कि,

'मुझे लगता है कि WrestleMania 39 में द रॉक एक बार फिर से वापसी करेंगे। ऐसे में वो रोमन रेंस के खिलाफ नजर आ सकते हैं। ये मैच किसी भी टाइटल से बड़ा हो सकता है। इस दौरान इवेंट में कोडी का सामना किसी और सुपरस्टार से हो सकता है, इसके अलावा ब्रॉक लैसनर भी टाइटल मैच में नजर आ सकते हैं। लेकिन रोमन और द रॉक के बीच का मैच किसी भी टाइटल से ज्यादा बड़ा है। इस मैच को किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं हैं।'

बता दें कि WWE खुद भी इस मैच को लेकर कई बार हिंट दे चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि WrestleMania 39 में इस मैच को कराती है या नहीं।

