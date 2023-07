"उनका Roman Reigns और The Usos से क्या संबंध है?"- रेसलिंग दिग्गज ने Anoa'i परिवार के अन्य सदस्यों को WWE स्टोरीलाइन में जोड़ने की जताई इच्छा

Roman Reigns & The Bloodline: WWE में द ब्लडलाइन (The Bloodline) की कहानी ने अभी तक काफी प्रभावित किया है। रोमन रेंस (Roman Reigns), द उसोज़ (The Usos), सोलो सिकोआ (Solo Sikoa), पॉल हेमन (Paul Heyman) और सैमी ज़ेन (Sam Zayn) ने इसमें अहम किरदार निभाया है। अब रेसलिंग दिग्गज विंस रूसो (Vince McMahon) ने इस कहानी को 5 साल तक खींचने की बात कही है और अनोआ'ई परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल करने की इच्छा जताई है।

Sportskeeda Wrestling के Writing with Russo शो में पूर्व WWE राइटर विंस रूसो ने अनोआ'ई परिवार के बारे में जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के एक्टिव रेसलर्स के बारे में उन्हें पता चल जाए, तो वो आने वाले 5 सालों के लिए स्टोरीलाइन तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा,

"इस परिवार को देखकर मेरे मन में एक सवाल है। अभी उनके परिवार के कौन-कौन से एक्टिव रेसलर्स हैं? यह पहला सवाल है। अब अगर आप मुझे यह बता देते है, तो फिर मेरा सवाल यह रहेगा कि उनका द उसोज़ से क्या संबंध है? उनका रोमन रेंस से क्या संबंध है? अगर आप मुझे यह सभी चीजें समझा देते हैं, तो मैं अगले 5 सालों के लिए कहानी तैयार कर सकता हूँ।"

आप नीचे उनका यह इंटरव्यू देख सकते हैं:

Vince Russo चाहते हैं कि WWE जल्द ही Bloodline परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं

विंस रूसो ने यह भी बताया कि द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन इतनी चर्चा का विषय रही है और इसी वजह से कंपनी को इससे जुड़ी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उन्होंने कहा,

"अगर वो इतने समय से द ब्लडलाइन की कहानी दिखा रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज पर किसी भी तरह की छोटी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाई? इसके बाद वो आने वाली चीजों के लिए एक स्टेज तैयार कर पाएंगे। आप समझ रहे पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमें परिवार में मौजूद सभी एक्टिव रेसलर्स के बारे में पता चल जाएगा, जो एक-दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, तो फिर अब आपको समझ आएगा कि WWE को क्या करने की जरूरत है।"

द ब्लडलाइन की कहानी फैंस को खूब पसंद आई है और ऐसे में आने वाले समय में जरूर ही परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने से कहानी ज्यादा रोचक बन पाएगी।