पूर्व WWE स्टार ने किया बड़ा खुलासा, बताया- जेवियर वुड्स की King of the Ring जीत स्पेशल क्यों है?

WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स (Xavier Woods) कुछ समय पहले तक न्यू डे (New Day) टीम के ऐसे सदस्य हुआ करते थे जिन्हें लाइमलाइट में आने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। वहीं, न्यू डे के कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) को WrestleMania 35 में WWE चैंपियन बनने का मौका मिला था जबकि बिग ई (Big E) वर्तमान WWE चैंपियन हैं।

हालांकि, Crown Jewel 2021 में सबकुछ बदल गया जहां जेवियर वुड्स, फिन बैलर को हराते हुए नए King of the Ring बने थे। इस जीत के साथ ही किंग जेवियर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। फैंस ने जेवियर वुड्स को King of the Ring बनाने के कंपनी के फैसले का स्वागत किया, वहीं, बिजनेस में मौजूद कुछ बड़े नामों ने भी जेवियर के किंग बनने पर खुशी जताई थी।

एक ऐसे ही सुपरस्टार फ्रेड रॉजर हैं जिन्हें WWE में डैरन यंग के नाम से जाना जाता था। रॉजर ने स्पोर्ट्सकीड़ा को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि क्यों वुड्स का किंग ऑफ द रिंग बनना काफी स्पेशल है।

WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स पर फ्रेड रॉजर की राय

जब जेवियर वुड्स ने King of the Ring टूर्नामेंट जीता था तो रॉजर ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में लैंडमार्क अचीवमेंट की ग्राफिक शेयर की थी। वर्तमान NJPW स्टार ने स्पोर्ट्सकीड़ा रेसलिंग को दिए इंटरव्यू में जेवियर की उपलब्धि पर बात करते हुए प्रतिनिधित्व का महत्व समझाया। फ्रेड रॉजर ने कहा-

" मेरा मानना है कि जेवियर वुड्स का किंग ऑफ द रिंग बनना रेसलिंग में हुई अविश्वसनीय चीज़ है। मेरा मानना है कि प्रतिनिधित्व करना काफी महत्वपूर्ण होता है, ना केवल LGBTQ बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन में भी। वह अपना काम कर रहे हैं, वो WWE में किंग ऑफ द रिंग के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं NJPW में प्रतिनिधित्व करके अपना काम कर रहा हूं।"

बता दें, पिछले हफ्ते SmackDown में जेवियर वुड्स ने कोफी किंग्सटन के साथ मिलकर King of the Ring बनने का जश्न मनाया था। यह देखना रोचक होगा कि SmackDown में जेवियर वुड्स का भविष्य क्या होने वाला है।

