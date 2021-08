WWE में गोल्डबर्ग के फ्यूचर को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा, जल्द होगा बॉबी लैश्ले के साथ रीमैच?

WWE समरस्लैम (SummerSlam) 2021 में गोल्डबर्ग (Goldberg) और बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के बीच मैच हुआ था। WWE चैंपियनशिप के लिए हुए इस मैच में गोल्डबर्ग की हार हो गई। फैंस को जैसे मैच की उम्मीद थी वैसा देखने को नहीं मिला। एक बार फिर गोल्डबर्ग ने फैंस को निराश किया। गोल्डबर्ग के फ्यूचर को लेकर अब बड़ी बात सामने आई है। PWTorch की रिपोर्ट के अनुसार लैश्ले और गोल्डबर्ग के बीच जल्द ही रीमैच देखने को मिलेगा।

WWE दिग्गज गोल्डबर्ग फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए

गोल्डबर्ग और बॉबी लैश्ले के बीच हुआ मैच अजीब तरह से खत्म हुआ। गोल्डबर्ग के पैर में चोट लग गई और वो आगे लड़ नहीं पाए। इस वजह से बॉबी लैश्ले ने जीत हासिल की। इसके बाद भी लैश्ले ने गोल्डबर्ग के पैर में चेयर से अटैक किया। Royal Rumble में ड्रू मैकइंटायर ने गोल्डबर्ग के ऊपर क्लीन जीत हासिल की थी। इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि WWE गोल्डबर्ग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस वजह से ही मैच का अंत खराब तरीके से हुआ।

गोल्डबर्ग को बचाने के लिए उनके बेटे भी रिंग में आए। इस दौरान बॉबी लैश्ले ने उनके ऊपर हार्ट लॉक लगा दिया। MVP ने बाद में कहा कि लैश्ले को पता नहीं था कि वो गोल्डबर्ग के बेटे है। इस स्टोरीलाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि गोल्डबर्ग और लैश्ले की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। PWTorch की रिपोर्ट के अनुसार ये शायद उनके बीच रीमैच बुक करने के लिए किया गया है, गोल्डबर्ग को पिन से बचाने के लिए नहीं।

WWE के साथ गोल्डबर्ग का साल में दो मैचों का कॉन्ट्रैक्ट है। इस साल उनके दो मैच हो गए। अगर लैश्ले के साथ उनकी रीमैच होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो सकता है। गोल्डबर्ग पार्ट टाइमर की भूमिका निभाते हैं। पिछले दो साल से रिंग में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इस बार फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थी लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए।

गोल्डबर्ग और लैश्ले का मैच शुरूआत में अच्छा हुआ। फैंस की उम्मीद जाग गई कि मैच लंबा चलेगा और कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैंस ने सोशल मीडिया पर गोल्डबर्ग को लेकर काफी गंदे कमेंट इसके बाद किए थे। गोल्डबर्ग ने खुद इस मैच से पहले कहा था कि इस बार वो पूरी तरह तैयार होकर आए है। इस वजह से भी फैंस की उम्मीदें बढ़ गई थी।

It was believed this was WWE's way of protecting Goldberg from taking a pin at SummerSlam as he lost his match against Drew McIntyre at Royal Rumble clean. However, Wade Keller of PWTorch has said this was more likely done to set up a rematch instead of just protecting Goldberg from a pin.

Edited by PANKAJ