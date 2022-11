"John Cena अब WWE में कभी भी फुल टाइम रेसलर के रूप में वापसी नहीं कर सकते हैं"- हॉल ऑफ फेमर का बड़ा बयान सामने आया

Road Dogg: WWE में जॉन सीना (John Cena) का बहुत बड़ा नाम हैं। अब वो पार्ट टाइमर के रूप में यहां पर काम करते हैं। हॉलीवुड के भी वो बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। समय मिलने पर WWE फैंस को रिंग में आकर वो हमेशा सरप्राइज देते हैं। सीना ने कंपनी में हमेशा फेस के रूप में काम किया। 16 बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हासिल कर चुके हैं। हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग (Road Dogg) ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीना अब कभी भी फुल टाइम रेसलर के रूप में कंपनी में वापसी नहीं कर सकते हैं।

WWE हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई

साल 2017 में पूरी तरह सीना ने हॉलीवुड में कदम रखा। इससे पहले WWE में उन्होंने फुल टाइम रेसलर के रूप में काम किया। पिछले कुछ सालों में बहुत कम WWE रिंग में सीना को फैंस ने देखा। फैंस चाहते हैं कि सीना एक बार फिर एक फुल टाइम रेसलर के रूप में वापसी करें। हालांकि अब ये होना बहुत मुश्किल है। Oh You Didn't Know पॉडकास्ट में हाल ही में रोड डॉग ने सीना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा,

वो हमेशा के लिए यहां पर वापसी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। वो अब थोड़ा समय ही कंपनी को दे सकते हैं। उनका करियर अब अलग हो गया है। हॉलीवुड में उन्हें तगड़ा काम मिल रहा है। इस वजह से कभी-कभी रिंग में अब दिख सकते हैं। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि सीना की दोबारा फुल टाइम रेसलर के रूप में वापसी हो जाए। ये होना अब बहुत ही मुश्किल है। सीना अब एक खास डील के साथ ही कंपनी में काम कर सकते हैं।

कहा जा रहा है कि WrestleMania 39 में सीना की अब वापसी होगी। ऐसा होगा तो फिर फैंस को मजा आएगा। ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। हाल ही में पॉल ने कहा था कि वो WrestleMania में सीना के साथ मुकाबला लड़ना चाहते हैं।

