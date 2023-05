Kevin Owens and Sami Zayn: WWE रोड टू रेसलमेनिया (Road to WrestleMania 39) के दौरान केविन ओवेंस (Kevin Owens) और सैमी ज़ेन (Sami Zayn) , द ब्लडलाइन (The Bloodline) का सामना करने के लिए अपने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के साथ आ गए थे। दोनों ने शो ऑफ द शोज में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

हाल ही में हुए Backlash प्रीमियम लाइव इवेंट में ब्लडलाइन के सोलो सिकोआ और द उसोज का सामना मैट रिडल, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की जोड़ी से हुआ था। सोलो सिकोआ ने ओरिजनल ब्रो को पिन करते हुए रोमन रेंस के हील फैक्शन के खाते में एक और जीत जोड़ दी। इस मैच में टैग टाइटल से जुड़ा अहम अपडेट भी मिला था।

मैच के दौरान दिग्गज कमेंटेटर माइकल कोल की इस बात ने सभी का ध्यान खींचा कि ड्राफ्ट के बाद भी टैग टाइटल्स यूनिफाइड ही रहेंगे और चैंपियंस किसी भी शो में दिख सकते हैं। बता दें कि मौजूदा चैंपियंस Raw का हिस्सा हैं। कुछ ही हफ्ते पहले SmackDown में केविन और सैमी ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को द उसोज़ के खिलाफ हुए री-मैच में सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

अब देखना होगा कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन कितने समय तक चैंपियन बने रहते हैं और आखिर कौन सी टीम उन्हें हराकर नए चैंपियन बनने में कामयाब होते हैं।

WWE हॉल ऑफ फेमर के अनुसार केविन ओवेंस की काबिलियत पर नहीं था कई लोगों को भरोसा

WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी ने हाल ही में केविन ओवेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि केविन ओवेंस के NXT चैंपियन बनने या WWE दिग्गज जॉन सीना के खिलाफ स्टोरीलाइन के बावजूद कंपनी में कई लोग पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते थे।

Elimination Chamber 2015 में केविन ओवेंस ने मेन रोस्टर में अपना पहला मैच सीनेशन लीडर के खिलाफ लड़ा और जीता था। इसके कुछ ही महीनों के बाद केविन ने आईसी चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। 2016 में ट्रिपल एच की मदद से WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतकर प्राइजफाइटर ने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धी हासिल की थी।

