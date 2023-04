WWE के मौजूदा चैंपियन के Night of Champions में दिखने पर आया बड़ा अपडेट, कंपनी लेगी ऐतिहासिक फैसला?

Sami Zayn: WWE ने हाल ही में सऊदी अरब में होने वाले इवेंट के नाम को बदलने (Night of Champions) का ऐलान किया है। इस बीच सैमी ज़ेन (Sami Zayn) ऐसे सुपरस्टार हैं जोकि कभी भी सऊदी अरब में रेसलिंग करते हुए नहीं दिखे हैं। कंपनी के हालिया ऐलान के बाद पूर्व NXT चैंपियन के शो का हिस्सा बनने के बारे में बड़ा अपडेट सामने आया है।

27 मई 2023 को मिडिल ईस्ट में होने वाले शो का नाम अब King & Queen of the Ring की जगह Night of Champions रखा गया है। सैमी मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियन हैं, जिसके कारण कई फैंस उनके सऊदी अरब में होने वाले शो में पहली बार दिखने के कयास लगा रहे हैं।

सैमी ज़ेन सीरिया से रिश्ता रखते हैं। सऊदी किंगडम और सीरिया के राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण वो आज तक सऊदी के किसी भी शो में दिखाई नहीं दिए हैं। सऊदी ने भी सीरिया के लोगों का अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। Wrestling Observer Newsletter के डेव मैल्टज़र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सैमी ज़ेन सऊदी अरब में दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह ऐतिहासिक चीज़ होगी। उन्होंने कहा,

"27 मई को जेद्दाह में होने वाले शो का नाम अब King and Queen of the Ring की जगह Night of Champions रखा गया है। अब शो में सभी चैंपियनशिप्स के डिफेंड होने की संभावना है। सैमी ज़ेन पर पहले सऊदी पर जाने पर बैन लगा हुआ था। पूर्व NXT चैंपियन ने भी सऊदी में परफॉर्म करने से इंकार कर दिया था। हालांकि, इसके बावजूद वो शो का हिस्सा बन सकते हैं।"

टॉप WWE सुपरस्टार ने Sami Zayn और Kevin Owens की जीत पर दिया दिल छू लेने वाला रिएक्शन

हाल ही में हुए WrestleMania 39 में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने द उसोज़ को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। पूर्व विमेंस चैंपियन बैकी लिंच दोनों की इस जीत पर बहुत भावुक हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली फोटो शेयर की थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes