भारतीय क्रिकेटर विकेट लेने के बाद WWE दिग्गज John Cena के अनोखे स्टाइल में करना चाहता है सेलिब्रेट, किया मजेदार खुलासा 

WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) के फैंस सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि विश्वभर में हैं। भारत में भी उनके काफी फैंस हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनके एक्शन की कॉपी भी करता है। जॉन सीना के सबसे फेमस मूव्स में से एक 'U Can't See Me' है और भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) भी इसकी कॉपी करना चाहते हैं।

हाल ही में वेंकटेश अय्यर का WWE Now India के साथ इंटरव्यू हुआ और इस दौरान उनसे पूछे गया कि किस WWE सुपरस्टार की तरह वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अय्यर ने जवाब देते हुए कहा,

"मैं जब फील्ड में होता हूं, तो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता हूं। रजनी सर के लिए जो मैंने किया वो बस उनके लिए प्यार था। उस दिन उनका जन्मदिन था और मैंने अपना शतक उन्हें डेडिकेट किया था। हालांकि मैं विकेट लेने के बाद जॉन सीना की तरह यू कांट सी मी करना चाहूंगा।"

WWE के बहुत बड़े फैन हैं भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर

आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट वेंकटेश अय्यर WWE के बहुत बड़े फैन और वो लगातार इसे फॉलो भी करते हैं। उनके सबसे पसंदीदा सुपरस्टार सैथ रॉलिंस हैं और पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ने अय्यर को आईपीएल से पहले बधाई भी दी थी। इसके अलावा उन्होंने WrestleMania 38 को लेकर जबरदस्त प्रेडिक्शन किए थे और साथ ही बताया था कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर WWE में सफल हो सकता है।

वेंकटेश अय्यर ने इसका जवाब देते हुए कहा,

"विराट कोहली को WWE में भी काफी कामयाबी मिलती। उनका पैशन और एग्रेशन, साथ ही उनका जो नेवर गिव अप एटिट्यूड है। निश्चित ही वो WWE में मल्टी टाइम चैंपियन जरूर बनने में कामयाब होते।"

जैसा अय्यर ने बताया है कि वो विकेट लेने के बाद जॉन सीना के सबसे प्रसिद्ध मूव यू कांट सी मी करना चाहते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि विकेट लेैने के बाद अय्यर ऐसा करते है या नहीं। इसके ऊपर WWE दिग्गज जॉन सीना की प्रतिक्रिया भी देखने लायक होगी।

इस समय अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं और उनकी टीम की स्थिति इस समय काफी अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ जॉन सीना अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं और इस समय WWE से दूर हैं।

Edited by मयंक मेहता