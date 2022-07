AEW में एक और भारतीय Superstar का धमाकेदार डेब्यू, 35 साल के दिग्गज के खिलाफ पहले मैच में मिली हार 

प्रो-रेसलिंग की दुनिया में भारतीय स्टार्स का दबदबा देखने को मिल रहा है। द ग्रेट खली के WWE में डेब्यू करने के बाद अब भारतीय भी प्रो-रेसलिंग में दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। इंडियन प्रो-रेसलर बालियान अक्की (Baliyan Akki) ने हाल में ही AEW की डार्क टेपिंग के दौरान डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उनका सामना 35 साल के दिग्गज एंजेलिको (Angelico) से हुआ था।

बालियान अक्की इससे पहले जापान में काफी नाम कमा चुके हैं, जहां पर वो Gatoh Move, DDT Pro-Wrestling, and All Japan Pro Wrestling में नजर आ चुके हैं। मित्सुहारू मिसावा, कीजी मुतोह और रिक फ्लेयर जैसे दिग्गज भी All Japan Pro Wrestling के लिए काम कर चुके हैं।

भारतीय प्रो रेसलर ने AEW में किया धमाकेदार डेब्यू

27 वर्षीय इस स्टार ने हाल में ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की घोषणा कि वो दो महींने के लिए USA में रहने वाले हैं। हालांकि उनके लिए पहला मैच यादगार नहीं रहा और ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में यूनिवर्सल स्टूडियो में एंजेलिको के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि All Elite Wrestling में डेब्यू करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की थी।

गौरतलब बालियान अक्की फैंस के लिए नया नाम नहीं है। प्रो-रेसलिंग के चाहने वाले उन्हें काफी समय से देख रहे हैं। इसके अलावा वो AEW के कई बड़े स्टार्स के रिंग भी शेयर कर चुके हैं। 2018 में DDT Masahiro Takanashi 15th Anniversary show में वो सैमी गुवेरा के साथ टैग टीम मैच का हिस्सा रहे थे। इस दौरान बालियान अक्की और सैमी गुवेरा ने टैग टीम मैच में हिस्सा लिया था, जहां उनके साथ शिगेहिरो इरी और फेकाडे भी थे।

फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि AEW उन्हें आने वाले समय में किस तरह से बुक करता है लेकिन उनके प्रमोशन में होने से AEW की भारत में जरूर फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है। आने वाले समय में फैंस बालियान अक्की को ज्यादा से ज्यादा एक्शन में देखना चाहेंगे। उनसे पहले सतनाम सिंह ने भी AEW में धमाकेदार डेब्यू किया।

