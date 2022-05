WWE में 7 फुट लंबे भारतीय Superstar की लगातार दूसरी जीत, मैच के बाद जीता फैंस का दिल 

WWE में भारतीय सुपरस्टार सांगा (Sanga) ने जीत की लय हासिल कर ली है और लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस हफ्ते NXT 2.0 एपिसोड में सांगा ने पूर्व टैग टीम चैंपियन वेस ली (Wes lee) को हराया और साथ ही मैच के बाद अपने एक्शन से फैंस का दिल भी जीता।

After Lee was attacked by Von Wagner on last week's NXT, Sanga offered to help him out. He then made a comment about Lee's size, which the former tag team champion took issue with, challenging the Indian-born star to a match for the following week's show.

पिछले हफ्ते वॉन वैगनर ने वेस ली पर जोरदार हमला कर दिया था और बाद में सांगा ने उन्हें मदद की पेशकश की थी लेकिन पूर्व NXT टैग टीम चैंपियन वेस ली को संगा के द्वारा उनकी साइज़ पर की गई टिप्पणी पसंद नहीं आई। थोड़ी बहस के बाद वेस ली ने सांगा को मैच के लिए चुनौती दी।

वेस ली के ऊपर पिछले हफ्ते किए गए अटैक का असर दिख रहा था और उनकी शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने सांगा को टक्कर देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सांगा के साइज के आगे उनके लिए मुश्किल खड़ी होनी थी। मैच के अंत में सांगा ने वेस ली को चोकस्लैम दिया और पिन करते हुए जबरदस्त तरीके से इस मैच को जीता।

मैच के बाद जियोन क्विन ने वेस ली की चोट का मज़ाक बनाया और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। हालांकि सांगा ने रिंग में एंट्री करते हुए वेस ली का बचाव किया और अपने एक्शन से सभी का दिल भी जीता। यह देखकर जरूर लग रहा है कि NXT 2.0 में सांगा और वेस ली की जोड़ी देखने को मिल सकती है।

WWE ने इसी साल बदला सांगा का नाम

आपको बता दें कि सांगा का नाम इसी साल वापसी के बाद WWE ने बदला और पहले वो सौरव गुर्जर के नाम से परफॉर्म करते थे। कुछ समय ग्रेसन वॉलर के बॉडीगार्ड के रूप में दिखने के बाद सौरव गुर्जर ने सिंगल्स एक्शन में अपने सफर की शुरुआत की। 10 मई को NXT Level Up के एपिसोड में सांगा ने डांटे चेन को शिकस्त दी थी। अब देखना होगा कि लगातार दो जीत के बाद अब सांगा का अगला कदम क्या होता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Edited by मयंक मेहता