WWE टीवी से गायब चल रहे भारतीय सुपरस्टार Veer Mahaan ने वर्कआउट करते हुए शानदार वीडियो किया पोस्ट, वापसी के दिए संकेत

Veer Mahaan: भारतीय सुपरस्टार वीर महान (Veer Mahaan) का WWE में आगे क्या फ्यूचर होगा ये किसी को नहीं पता। WWE ने उनके लिए क्या प्लान तैयार किया है किसी को नहीं समझ आ रहा है। कुछ समय पहले WWE रिंग में वो छा गए थे लेकिन अब तो फैंस उन्हें भूल गए है। कई हफ्तों से वो रेड ब्रांड के एपिसोड में नजर नहीं आए। अचानक उन्हें WWE टीवी से गायब कर दिया गया है। भारतीय फैंस इस बात से जरूर नाराज चल रहे हैं। वीर महान अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं।

WWE सुपरस्टार वीर महान का खास वीडियो पोस्ट आया सामने

सोशल मीडिया पर हर दिन वीर महान कोई ना कोई खास पोस्ट डालते रहते हैं। WWE रिंग में उन्हें फाइट का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन वो अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने वर्कआउट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि वीर महान कुछ अलग अंदाज में पुशअप्स मार रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में Waiting for the best tune to put this to लिखा हुआ है। वीर महान इसके जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छी चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।

Veer Mahaan @VeerMahaan Waiting for the best tune to put this to Waiting for the best tune to put this to https://t.co/FeBfkHTZr4

कुछ दिन पहले वीर महान को लेकर रिपोर्ट में बुरी खबर सामने आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वीर महान के लिए इस समय क्रिएटिव टीम के पास कोई प्लान नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया था कि ट्रिपल एच भी अभी उन्हें पुश देने के मूड में नहीं है। वीर महान अब WWE रिंग में कब नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे ट्रिपल एच ने जरूर कुछ ना कुछ तो वीर महान के लिए सोचा होगा। आगे जाकर शायद वो वीर महान को तगड़ा पुश देकर फैंस को बड़ा सरप्राइज दें। अगर ऐसा होगा तो फिर भारतीय फैंस के लिए अच्छी बात होगी। खुद वीर महान के करियर के लिए भी ये अच्छा रहेगा।

