WWE Money in the Bank 2023 में Roman Reigns के खिलाफ होने वाले मैच से पहले Jey Uso ने कड़ा संदेश देते हुए दी प्रतिक्रिया

Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होगा। अब ज्यादा समय इस इवेंट को नहीं बचा। रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का मुकाबला द उसोज़ (The Usos) के साथ होगा। फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर इस टैग टीम शोडाउन से पहले जे उसो (Jey Uso) ने रेंस और सिकोआ को चार शब्दों का संदेश भेजा है।

WWE Night of Champions से द ब्लडलाइन की असली कहानी की शुरूआत हुई थी। वहां पर जिमी उसो ने रेंस को दो सुपरकिक मारकर धोखा दिया था। रेंस और सिकोआ को सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जे ने अपने भाई जिमी का साथ देते हुए रेंस को धोखा दे दिया था। कंपनी ने फिर Bloodline Civil War टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया।

जे ने इंस्टाग्रााम पर चार शब्दों का एक संदेश भेजा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इस हफ्ते के ब्लू ब्रांड और Money in the Bank के लिए पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने ब्लड का इमोजी डालते हुए कैप्शन में LET'S GO GET IT लिखा।

WWE SmackDown में रोमन रेंस की होगी धमाकेदार वापसी

SmackDown में भी इस हफ्ते मजा आएगा। रोमन रेंस इस हफ्ते एंट्री करेंगे। पिछले हफ्ते द उसोज़ ने आकर सोलो सिकोआ की हालत खराब की थी। अब रेंस इस चीज का बदला ले सकते हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि Money in the Bank में होने वाला मैच कौन जीतेगा। कुछ लोगों का कहना है कि रेंस के खिलाफ इस बार सोलो सिकोआ टर्न ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर आगे जाकर बड़ा सिंगल्स मुकाबला देखने को मिल सकता है।

कुछ भी हो लेकिन आगे जाकर द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में और मजा आएगा। इस स्टोरी को जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी ने कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर प्लान किया होगा। आने वाले हफ्ता WWE फैंस के लिए मजेदार होगा।

