WWE SmackDown में Solo Sikoa को धराशाई करने के बाद Jey Uso की पहली प्रतिक्रिया सामने आई

Jey Uso: WWE SmackDown में इस हफ्ते बहुत बवाल देखने को मिला। द उसोज़ (The Usos) ने सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) के ऊपर खतरनाक अटैक किया। जे उसो (Jey Uso) ने अब सोशल मीडिया के जरिए सोलो को खास संदेश दिया है।

पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में बहुत बवाल हुआ था। जे उसो ने अपने भाई जिमी का साथ देते हुए रोमन रेंस को सुपरकिक मार दी थी। उसोज़ ने मिलकर फिर सोलो सिकोआ को भी धराशाई कर दिया था। दोनों ने रेंस को डबल सुपरकिक भी मारी।

इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के मेन इवेंट में शेमस और सोलो सिकोआ के बीच मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। Referee stoppage से इस मुकाबले का अंत हुआ। अंत में सिकोआ ने शेमस की रिंगसाइड में हालत खराब कर दी थी। द उसोज़ ने इसके बाद एंट्री की और सिकोआ के ऊपर अटैक किया। पॉल हेमन भी ये सब देखकर हैरान रह गए थे।

जे ने इंस्टाग्राम पर द उसोज़ की सिकोआ के ऊपर खड़े होकर एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने एक संदेश के साथ सिकोआ पर कटाक्ष किया।

WWE Smackdown में अगले हफ्ते Roman Reigns करेंगे एंट्री

WWE Money in the Bank 2023 में फैंस को अब बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ होगा। इस मैच का फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस को बहुत मजा इस मैच में आएगा। रोमन रेंस भी अगले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में एंट्री करेंगे। ये WWE Money in the Bank से पहले ब्लू ब्रांड का अंतिम एपिसोड होगा। रेंस का द उसोज़ के खिलाफ अगला कदम क्या होगा इस पर भी सभी की नजरें होंगी। कुछ ना कुछ बवाल वो जरूर इस बार मचाएंगे। जिमी और जे इस समय एक अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस राइवलरी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। कंपनी ने कुछ ना कुछ अच्छा प्लान किया होगा।

