'WWE में Roman Reigns की बादशाहत उनका भाई खत्म नहीं कर पाएगा'- दिग्गज ने दिया चौंकाने वाला बयान

Jim Cornette: रेसलिंग दिग्गज जिम कॉर्नेट (Jim Cornette) ने कहा है कि सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) की बादशाहत खत्म करने वाले नहीं होंगे।

NXT में थोड़ा टाइम काम करने के बाद पिछले साल सितंबर में मेन रोस्टर में सोलो सिकोआ ने डेब्यू किया था। NXT में उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हासिल की थी। मेन रोस्टर में द ब्लडलाइन का हिस्सा बनने के बाद से सिकोआ ने अभी तक अच्छा काम किया। उनका कैरेक्टर बहुत ही अलग है। एक बात तो तय है कि कंपनी द्वारा उन्हें तगड़ा पुश दिया जाएगा। कुछ फैंस को लगता है कि WWE में रेंस की बादशाहत को सिकोआ ही खत्म कर सकते हैं।

Jim Cornette's Drive Thru के हालिया एपिसोड में WWE के दिग्गज ने कहा,

(क्या रोमन रेंस से टाइटल सोलो सिकोआ ले सकते हैं या फिर कोडी रोड्स)। कोडी का होना जरूरी नहीं है। सोलो भी नहीं हो सकते हैं। उन्हें अभी-अभी पॉपअप मिला है। वो रेसलिंग कर सकते हैं, वो सभी चीजें जानते हैं लेकिन अभी युवा है। वो द उसोज़ के छोटे भाई हैं। उन्हें अभी अनुभव की बहुत जरूरत है। अगले दो-तीन साल तक उन्हें लगातार काम करना होगा। वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनका कैरेक्टर कुछ अलग है। उनके मौजूदा कैरेक्टर से मैं बहुत खुश हूं।

WWE Money in the Bank 2023 में Roman Reigns का होगा तगड़ा मैच

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन इस समय मजेदार चल रही है। WWE Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ होगा। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में बहुत बवाल मचा था। जे उसो ने रोमन को धोखा देकर उन्हें किक मार दी थी। जे ने निर्णय लिया कि वो जिमी उसो का साथ देंगे। दोनों ने मिलकर रेंस की हालत खराब कर दी थी। दोनों ने सोलो सिकोआ पर भी अटैक किया। WWE Money in the Bank 2023 में होने वाला मैच अब बहुत ही जबरदस्त रहेगा। रेंस जरूर द उसोज़ से अपना बदला लेने के मूड से रिंग में उतरेंगे।

