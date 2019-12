WWE न्यूज: जॉन सीना ने फेमस सुपरस्टार को बताया था कि कैसे टीवी पर अपशब्द का इस्तेमाल हो सकता है अंकित प्रमोद FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE

जॉन सीना Feel The Power पोडकास्ट के ताजा एपिसोड में सुपरस्टार बिग ई ने बताया कि जॉन सीना ने उन्हें एक बार सुझाव दिया था कि टीवी पर अपशब्द का कैसे और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 बार के पूर्व चैंपियन के मुताबिक अपशब्द का इस्तेमाल तब कर चाहिए जब खुद फाइट के लिए तैयार हो। ये एक अच्छी बातचीत थी, उन्होंने कहा था कि अपशब्द का इस्तेमाल फैंस के सामने तब किया जाए जब आप खुद लड़ने के लिए तैयार हो। ये बातचीत तब हुई जब न्यू डे सोच में था कि अपशब्द का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। जिसके बाद उन्होंने जॉन सीना से इस बारे में बात की। अभी न्यू डे स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल की पिक्चर में हैं लेकिन उनका एक साथी जेवियर वुड्स चोट के कारण बाहर है। शायद कोफी किंग्सटन एक साल तक दूर रह सकते हैं। अभी न्यू डे , सिजेरो और शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ स्टोरीलाइन में दिख रहे हैं, जबकि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे सुपरस्टार्स कोफी किंग्सटन और बिग ई का साथ दे रहे हैं। खैर, जॉन सीना की बातों को बिग ई समझ चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। न्यू डे टीम काफी लोकप्रिय है और बेस्ट टैग टीम में जानी जाती है।

Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...