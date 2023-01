WWE के मौजूदा चैंपियन ने John Cena के ऊपर चेयर से अटैक करने के लिए की उनकी तलाश, वीडियो देखकर आपको भी आ जाएगी हंसी

Austin Theory: WWE सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) ने ट्विटर पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया। WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) इस वीडियो में चर्चा का विषय रहे। पिछले कुछ समय से सीना को ऑस्टिन टारगेट कर रहे हैं। थ्योरी रेसलमेनिया (WrestleMania) में जॉन के साथ मैच लड़ना चाहते हैं।

WWE सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी का मजेदार वीडियो

थ्योरी ने एक वीडियो WWE 2K23 को लेकर शूट किया। इसमें वो 'जॉन सीना' के ऊपर चेयर से अटैक कर रहे हैं। उन्होंने सीना के तकिया कलाम "You Can't See Me" के संदर्भ में ये मीम बनाया और फिर स्टील चेयर के साथ काम किया। जब थ्योरी इसमें फेल हो गए तो उन्होंने "I'm sure he's around here somewhere" कहा और फिर से सीना को ढूंढने लग गए।

हाल ही में खबर सामने आई थी कि ऑस्टिन और सीना ने WWE 2K23 को लेकर एक वीडियो शूट किया है। WWE 2K23 के प्रमोशन में इस वीडियो का प्रयोग किया जाएगा। थ्योरी के लिए पिछला साल बहुत शानदार रहा। उन्हें पहले विंस मैकमैहन ने शानदार पुश दिया और वो एकदम से फैंस की नजरों में आ गए थे। Survivor Series WarGames में पिछले साल थ्योरी ने सैथ रॉलिंस और बॉबी लैश्ले को हराकर यूएस चैंपियनशिप जीती थी।

इसके बाद उनकी राइवलरी रॉलिंस के साथ जारी रही थी। कुछ हफ्ते पहले रॉलिंस और ऑस्टिन के बीच चैंपियनशिप मैच हुआ था। थ्योरी की यहां पर जीत हुई थी। अब इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड में ऑस्टिन अपनी चैंपियनशिप को लैश्ले के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इस मैच में बहुत मजा आएगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस साल WrestleMania 39 में जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी के बीच मुकाबला होगा। अगर ये मैच हुआ तो इससे ऑस्टिन को बहुत फायदा होगा। फ्यूचर में उन्हें बड़ा पुश दिया जाएगा।

पिछले साल 30 दिसंबर को हुए ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जॉन सीना एक्शन में नज़र आए थे। सीना और केविन ओवेंस का मुकाबला यहां रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के साथ हुआ था। इस मैच में सीना और केविन की जीत हुई थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes