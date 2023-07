'मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे अच्छे मैचों में से एक'- WWE Money in the Bank में हुए Roman Reigns के मैच को लेकर बयान

Roman Reigns: WWE Money in the Bank में कुछ दिन पहले रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का मुकाबला द उसोज़ (The Usos) के साथ हुआ था। उसोज़ ने इस मुकाबले में जीत हासिल की। इस मैच की सभी ने तारीफ की। WWE सुपरस्टार कैरियन क्रॉस (Karrion Kross) ने भी अब इस मुकाबले की तारीफ की है।

जे उसो ने रेंस को पिन करते हुए बड़ी जीत हासिल की। 1294 दिन बाद रोमन को WWE रिंग में पिन किया गया। ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन पिछले कुछ समय से जबरदस्त चल रही है। "K100" पर बात करते हुए क्रॉस ने कहा,

द ब्लडलाइन, द सिविल वॉर के साथ वह टैग टीम मैच, मेरी राय में वह मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे अच्छे मैचों में से एक था। मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कंपनी में हूं, मेरा मतलब सिर्फ यह है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। स्टोरीलाइन का हमारे फील्ड में बहुत महत्व होता है।

WWE Money in the Bank में हुआ यह टैग टीम मैच बहुत लंबा चला था। शुरूआत में मुकाबला बहुत स्लो रहा था, बाद में फैंस को बहुत मजा आया। सभी सुपरस्टार्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। नतीजे के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। सभी को लगा था कि अंत में रेंस और सिकोआ की जीत होगी। हालांकि कंपनी ने कुछ और ही प्लान बनाया था और रेंस की हार हो गई।

WWE SummerSlam 2023 में रोमन रेंस का होगा बहुत बड़ा मैच

पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ने पहले द उसोज़ की हालत खराब कर दी। जिमी को एंबुलेंस को जरिए बाहर ले जाया गया। मेन इवेंट में जे उसो ने रेंस और सिकोआ पर अटैक किया। उन्होंने रेंस को टाइटल मैच के लिए चुनौती भी दी। WWE SummerSlam 2023 में जे और रेंस के बीच अब मैच पक्का लग रहा है। इस राइवलरी में फैंस को बहुत मजा आएगा।

