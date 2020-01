भारत की पहली महिला रेसलर कविता देवी ने अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन शेयर किया पंकज जोशी FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 06, 2020

कुछ ही दिन पहले पूरी दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया। कई रेसलर्स ने साल 2020 के लिए अपने नए लक्ष्य और संकल्प के बारे में बताया। कविता देवी के बारे में कौन नहीं जानता। वो पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने भारत की तरफ से अपना परचम WWE में लहराया। कविता देवी ने भी हाल ही में अपने 2020 के संकल्प के बारे में बताया। कविता देवी ने कहा,"कई लोग महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता हैं कि सभी महिलाएं मजबूत हैं, वो भी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से। पिछले साल महिलाओं को कई तरह से पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया गया। महिला सशक्तिकरण कई कार्यों में सामने नजर आईँ थी। साल 2020 में भी यही होना चाहिए। विमेंस को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मेरे देश में भी महिलाओं को मौके दिए जाने चाहिए। जो महिलाओं ने खुद उम्मीद ना लगाई हो उन्हें वो देना चाहिए।" कविता देवी ने ग्रेट खली के नेतृत्व में अपना करियर आगे बढ़ाया है। साल 2017 में हुए मे यंग क्लासिक वो हिस्सा बनीं। यहीं से उन्होंने सफलता हासिल करनी शुरू की। इसके बाद WWE के साथ उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। WWE परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। भारत के लिए वो काफी खास हैं। Advertisement

