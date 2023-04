WWE Money in the Bank 2023 के संभावित विजेता का नाम आया सामने, 40 साल के Superstar के पास होगा इतिहास रचने का मौका

LA Knight: WWE Money in the Bank 2023 का आयोजन 1 जुलाई को होगा। 20 साल में पहली बार इंग्लैंड में बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन होगा। O2 एरीना में फैंस इसे लाइव देख पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार मेंस Money in the Bank ब्रीफकेस इस बार एलए नाइट (LA Knight) जीतेंगे। WRKD Wrestling ने ये बात कही है।

WrestleMania 39 का हिस्सा एलए नाइट नहींं थे। 14 अप्रैल को हुए SmackDown के एपिसोड में उनका मुकाबला जे़वियर वुड्स के साथ हुआ था। इस मैच में नाइट की हार हुई थी। हालांकि नाइट ने इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था।

WRKD Wrestling @WRKDWrestling LA Knight has been discussed internally as a leading candidate to win this year’s Money In The Bank match. #SmackDown

नाइट को फैंस द्वारा अच्छा समर्थन मिलता है। वुड्स के खिलाफ उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा ये किसी को समझ नहीं आया। साल 2022 का मेंस Money in the Bank ब्रीफकेस ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था। उनका कैश-इन फेल हो गया था। नाइट को लेकर पहले से अफवाहें सामने आ रही है कि वो मेंस Money in the Bank 2023 ब्रीफकेस हासिल करेंगे।

WWE Royal Rumble 2023 में एलए नाइट ने लड़ा था बड़ा मैच

नाइट की राइवलरी ब्रे वायट के साथ भी शानदार रही थी। Royal Rumble 2023 में इन दोनों के बीच पिच ब्लैक मैच भी हुआ था। मुकाबले में नाइट की हार हुई थी। एलए का प्रोमो और एक्शन रिंग में शानदार रहता है।

रोमन रेंस के पास इस समय अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हैं। अगर नाइट ब्रीफकेस जीत जाएंगे तो फिर वो रेंस के खिलाफ कैश-इन कर सकते हैं। कुछ अलग स्थिति फिर सामने आ जाएगी। खैर अगर नाइट ब्रीफकेस जीत जाएंगे तो फिर ये उनके करियर की बड़ी उपलब्धि होगी। WWE ने कई बार संकेत भी दिए है कि एलए को आगे जाकर तगड़ा पुश दिया जाएगा। उनके करियर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। हालांकि WWE के प्लान आए दिन बदलते रहे हैं। अभी WWE Money in the Bank के आयोजन में बहुत समय है। देखना होगा कि कंपनी द्वारा क्या प्लान तैयार किया जाता है।

