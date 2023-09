उन्हें Roman Reigns vs The Rock मैच में दखल देना चाहिए, WWE दिग्गज ने फेमस Superstar को दी हैरान कर देने वाली सलाह 

Cody Rhodes: WWE दिग्गज टेडी लॉन्ग (Teddy Long) ने रॉ (Raw) सुपरस्टार कोडी रोड्स (Cody Rhodes) को हैरान कर देने वाली सलाह दी है और कहा कि उन्हें रेसलमेनिया (WrestleMania) 40 में होने वाले रोमन रेंस vs द रॉक (Roman Reigns vs The Rock) संभावित मैच में दखल देना चाहिए।

Sportskeeda के The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर अपनी बात रखते हुए टेडी लॉन्ग ने ये विचार व्यक्त किए। टेडी लॉन्ग ने उस प्रोमो से जुड़ी जानकारी भी साझा की जो वो कोड़ी रोड्स के द्वारा कहलाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा,

"क्या हो अगर अपने मैच के अंतिम पलों में जब द रॉक अपनी पीपल्स एल्बो हिट करने वाले हों और उसी समय कोड़ी रोड्स आ जाएं। वो द रॉक पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले। इसमें वो कहे कि कैसे उन्होंने पूरे साल मेहनत की, ब्रॉक लैसनर के हाथों पिटाई खाई, अपना हाथ भी तुड़वाया, अपनी तरफ से पूरा काम किया, और मेहनत की लेकिन अंतिम पलों में द रॉक ने आकर उनसे उनका मौका छीन लिया।"

WWE WrestleMania में Cody Rhodes की जगह The Rock के खिलाफ Roman Reigns का मैच देखना चाहते हैं दिग्गज

Sportskeeda के Smack Talk शो में डच मेंटल ने कहा था कि कोडी रोड्स को अगर रोमन रेंस के साथ एक मैच का हिस्सा बनाया जाता है तो फिर कोड़ी को जीतना होगा। ऐसा ना करके कोडी को काफी नुकसान होगा जो कंपनी नहीं करना चाहेगी। डच मेंटल ने साफ किया था कि वो अगले साल सबसे बड़े स्टेज पर रॉक और रेंस के बीच मैच देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा,

"अगर आप देखें तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस पहले भी लड़ चुके हैं। इस मैच में कोडी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर आप वही मैच फिर से करते हैं और उसमें भी कोडी को हार मिलती है तो उससे कोडी को काफी नुकसान होगा। वहीं अगर आप द रॉक और ब्लडलाइन के मेंबर के बीच में एक मैच करते हैं तो उससे कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं अगर बुकिंग कर रहा होता तो मैं निश्चित तौर पर रॉक vs रोमन रेंस मैच बुक कर रहा होता। यह एक नई चीज़ होगी और इसे लोगों ने पहले देखा भी नहीं होगा।"

