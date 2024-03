WWE WrestleMania में Triple H द्वारा लड़े गए सभी मैचों और उनके नतीजों की लिस्ट: Roman Reigns और Brock Lesnar से हो चुकी है भिड़ंत

Triple H: WWE WrestleMania कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट है और सालों से इसका आयोजन हो रहा है। ट्रिपल एच (Triple H) ने इस इवेंट में कई मैच लड़े हैं और उन्हें यहां से सफलता हासिल करने में मदद मिली है। हंटर का WWE करियर अब खत्म हो गया है। रेसलमेनिया (WrestleMania) में द गेम ने 23 मैच लड़े हैं और इसमें से उन्हें 10 में जीत मिली है और बाकी मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस आर्टिकल में हम ट्रिपल एच द्वारा लड़े गए सभी मैचों और उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे।

WWE WrestleMania में Triple H द्वारा लड़े गए सभी मैचों और उनके नतीजों की लिस्ट

1- WrestleMania 12: हंटर हेयरस्ट हेल्म्सली (ट्रिपल एच) vs अल्टीमेट वॉरियर: हार

2- WrestleMania 13: हंटर हेयरस्ट हेल्म्सली (ट्रिपल एच) vs गोल्डस्ट: जीत

3- WrestleMania 14: ट्रिपल एच (c) vs ओवेन हार्ट (यूरोपियन चैंपियनशिप मैच): जीत

4- WrestleMania 15: ट्रिपल एच vs केन: हार

5- WrestleMania 16: ट्रिपल एच (c) vs मिक फोली vs द रॉक vs बिग शो (WWE चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे एलिमिनेशन मैच): जीत

6- WrestleMania 17: ट्रिपल एच vs द अंडरटेकर: हार

7- WrestleMania 18: ट्रिपल एच vs क्रिस जैरिको (c) (WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच): जीत

8- WrestleMania 19: ट्रिपल एच (c) vs बुकर टी (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच): जीत

9- WrestleMania 20: ट्रिपल एच (c) vs क्रिस बेनोइट vs शॉन माइकल्स (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच): हार

10- WrestleMania 21: ट्रिपल एच (c) vs बतिस्ता (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच): हार

11- WrestleMania 22: ट्रिपल एच vs जॉन सीना (c) (WWE चैंपियनशिप मैच): हार

12- WrestleMania 24: ट्रिपल एच vs रैंडी ऑर्टन (c) vs जॉन सीना (WWE चैंपियनशिप मैच): हार

13- WrestleMania 25: ट्रिपल एच (c) vs रैंडी ऑर्टन (WWE चैंपियनशिप मैच): जीत

14- WrestleMania 26: ट्रिपल एच vs शेमस: जीत

15- WrestleMania 27: ट्रिपल एच vs द अंडरटेकर (नो होल्ड्स बार्ड मैच): हार

16- WrestleMania 28: ट्रिपल एच vs द अंडरटेकर (Hell in a Cell मैच): हार

17- WrestleMania 29: ट्रिपल एच vs ब्रॉक लैसनर (नो होल्ड्स बार्ड मैच): जीत

18- WrestleMania 30: ट्रिपल एच vs डेनियल ब्रायन: हार

19- WrestleMania 31: ट्रिपल एच vs द स्टिंग (नो DQ मैच): जीत

20- WrestleMania 32: ट्रिपल एच (c) vs रोमन रेंस (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच): हार

21- WrestleMania 33: ट्रिपल एच vs सैथ रॉलिंस (नॉन-सेंक्शंड मैच): हार

22- WrestleMania 34: ट्रिपल एच और स्टैफनी मैकमैहन vs कर्ट एंगल और रोंडा राउजी (मिक्स्ड टैग टीम मैच): हार

23- WrestleMania 35: ट्रिपल एच vs बतिस्ता (नो होल्ड्स बार्ड मैच): जीत

ट्रिपल एच ने कुछ साल पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और इसी कारण कहा जा सकता है कि WWE में उनका अंतिम WrestleMania मैच बतिस्ता के खिलाफ आया था।