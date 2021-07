मौजूदा WWE चैंपियन ने Queen of the Ring टूर्नामेंट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- काफी खुश हूं

रिपोर्ट के अनुसार WWE इस साल के अंत में Queen of the Ring टूर्नामेंट कराएगा। WWE सुपरस्टार और मौजूदा चैंपियन नटालिया (Natalya) को उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट होगा। The Mat Men पॉडकास्ट के मुताबिक इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर के महीने में होगा। रेड ब्रांड और ब्लू ब्रांड के तरफ से इसमें मैच होंगे। इस खबर के बाद मौजूदा चैंपियन नटालिया काफी खुश नजर आईं।

WWE सुपरस्टार नटालिया ने जताई खुशी और बड़ी बात कही

Sportskeeda Wrestling को हाल ही में नटालिया ने अपना इंटरव्यू दिया। नटालिया ने कहा कि WWE विमेंस डिवीजन इस टूर्नामेंट के जरिए एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

क्वीन ऑफ हार्ट्स से मैं आती हूं। असली क्वीन ऑफ हार्ट्स मेरी ग्रैंडमदर थी और मैं इस चीज को आगे बढ़ा रही हूं। जब भी विमेंस को WWE में कुछ करने का मौका मिला तब सभी ने फायदा उठाया। विमेंस को नया मौका मिलना चाहिए और मुझे काफी अच्छा लगा कि ये टूर्नामेंट होगा।

नटालिया को इस हफ्ते Raw में मैच के दौरान चोट लग गई थी। टैग टीम मैच में ये खतरनाक इंजरी उन्हें लगी। इसके बाद नटालिया ने अपनी इंजरी पर अपडेट दिया और जल्द वापसी की बात कही। नटालिया और टमीना के पास इस समय विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप हैं। इन दोनों का चैंपियनशिप रन शानदार चल रहा हैं।

अगले हफ्ते Raw में नटालिया नजर आएंगी या नहीं ये किसी को नहीं पता। फैंस चाहते हैं कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर ना हो। नटालिया बाहर रहेंगी तो इससे टमीना को भी नुकसान होगा। बेबीफेस के रूप में दोनों ने काफी अच्छा काम किया। नाया जैक्स और शायना बैजलर को हराकर दोनों ने ये चैंपियनशिप जीती थी। WWE के आगे बहुत बडे़ इवेंट्स होने वाले हैं और ये दोनों इस बड़ी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी।

