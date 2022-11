WWE SmackDown में Roman Reigns के भाइयों से मिली करारी हार के बाद पूर्व चैंपियन का टूटा दिला, ट्विटर पर दिया इमोशनल बयान

Xavier Woods: WWE SmackDown में इस हफ्ते द उसोज (The Usos) और द न्यू डे (The New Day) के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इस मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। न्यू डे को हार का सामना करना पड़ा। न्यू डे के पास चैंपियनशिप जीतने का ये अंतिम मौका था लेकिन सफलता नहीं मिली। खैर जेवियर वुड्स (Xavier Woods) ने अब एक दिल छू देने वाला संदेश दिया है।

रोमन रेंस के भाइयों जिमी और जे उसो ने इस बार WWE में इतिहास रच दिया। अब द उसोज ने WWE इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक चैंपियंस बने रहने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे पहले न्यू डे 483 तक चैंपियंस रहे थे। कोफी और जेवियर ने इस मैच को जीतने के लिए बहुत जोर लगाया लेकिन जिमी और जे की केमिस्ट्री के आगे वो नहीं जा पाए।

WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स ने दिया खास बयान

मैच का अंत भी शानदार अंदाज में हुआ। जिमी और जे ने अपना अनुभव दिखाया। जे ने वुड्स के ऊपर अटैक किया और रिंगसाइड से बाहर कर दिया। कोफी रिंग में अकेले पड़ गए थे। द उसोज ने इसके बाद अपना फिनिशिंग मूव लगाकर जीत हासिल कर ली। शानदार प्रदर्शन के बावजूद न्यू डे को हार मिली। जेवियर वुड्स बहुत ही निराश नज़र आए। उन्होंने ट्विटर पर एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं बचा था।

वुड्स का ये इमोशनल मैसेज देखकर शायद फैंस भी दुखी हुए होंगे। न्यू डे के लिए कंपनी का अगला प्लान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। द उसोज के साथ शायद अब उनकी राइवलरी नहीं होगी। वहीं द उसोज को भी जल्द ही नए प्रतिद्वंदी मिलेंगे। टैग टीम डिवीजन में न्यू डे का भी अभी तक बहुत बड़ा नाम रहा। खासतौर पर कोफी और वुड्स ने हर मैच में आजतक जबरदस्त प्रदर्शन कर फैंस के दिल में अपनी जगह बनाई। इस बार हुई हार से जरूर दोनों सुपरस्टार्स का दिल टूटा होगा।

