123 किलो के जायंट WWE Superstar ने टूर्नामेंट जीतकर रचा इतिहास, Triple H के साथ जीत का जश्न मनाते हुए छलके आंसू

Nia Jax becomes New WWE Queen of the Ring: WWE क्वीन ऑफ द रिंग (Queen of the Ring) टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन आखिर देखने को मिला। King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में यह मुकाबला हुआ। नाया जैक्स (Nia Jax) ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की और इतिहास रचते हुए क्वीन बन गईं। ट्रिपल एच के साथ उन्होंने खास मोमेंट भी शेयर किया।

नाया जैक्स और लायरा वैल्किरिया अपने-अपने मैच जीतकर Queen of the Ring के फाइनल में आईं। दोनों ही रेसलर्स ने मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। नाया जैक्स ने अपनी ताकत का शानदार तरीके से उपयोग किया, वहीं लायरा वैल्किरिया ने लगातार मूव्स को काउंटर करने की कोशिश की।

दोनों स्टार्स के बीच तालमेल की कमी जरूर महसूस हुई लेकिन अंतिम कुछ मोमेंट्स काफी रोचक साबित हुए। पूर्व NXT विमेंस चैंपियन ने नाया पर लेगड्रॉप मूव लगाया और पिन करने की कोशिश की लेकिन जायंट स्टार ने किकआउट किया। बाद में वैल्किरिया ने जैक्स को सनसेट फ्लिप पावरबॉम्ब देने का मन बनाया लेकिन नाया ने इसे अनाइलेटर मूव में बदला। इसी के साथ नाया जैक्स ने लायरा को पिन करते हुए बड़ी जीत हासिल की और Queen of the Ring बन गईं।

WWE Queen of the Ring टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए जीत हासिल करने के बाद नाया जैक्स ने ट्रिपल एच के साथ साझा किया भावुक पल

नाया जैक्स ने रिंग में अपनी जीत को सेलिब्रेट किया और फिर WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच आ गए। उन्होंने जैक्स को गले लगाया। हील होने के बावजूद नाया अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाईं। उनकी आंखों से आंसू भी छलकने लगे। ट्रिपल एच ने नाया को क्राउन पहना दिया।

ट्रिपल एच के जाने के बाद नाया जैक्स का इंटरव्यू हुआ। इसी बीच उन्होंने माइक लेकर फैंस पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि फैंस जरूर उनकी जीत से खुश नहीं होंगे। 123 किलो की इस सुपरस्टार ने अपनी जीत पर खुशी जताई और SummerSlam में WWE विमेंस चैंपियन बनने का दावा भी ठोक दिया। देखना होगा कि नाया जैक्स का क्वीन के रूप में रन किस तरह का रहता है।

