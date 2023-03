"Roman Reigns से टक्कर ली तो बुरा हाल होगा"- WWE WrestleMania से पहले Paul Heyman ने UFC दिग्गज की उड़ाई धज्जियां

Paul Heyman: WWE मैनेजर पॉल हेमन (Paul Heyman) ने इस बार UFC दिग्गज कॉनर मैक्ग्रेगर (Conor McGregor) को बड़ा दावा किया है। हेमन ने कहा कि अगर कभी उनका मुकाबला रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ हुआ तो फिर बुरी हालत उनकी हो जाएगी।

कॉनर मैक्ग्रेगर का UFC में बहुत बड़ा नाम हैं। 34 साल का ये दिग्गज इंजरी की वजह से इस समय एक्शन में नज़र नहीं आ रहा है। हाल ही में एरियल हेलवानी के The MMA Hour show में कॉनर ने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद हेलवानी ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। कॉनर ने इस तस्वीर में Money in the Bank ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। हेलवानी ने सवाल किया कि क्या उनका अगला पड़ाव WrestleMania है।

रोमन रेंस के स्पेशल काउंसल पॉल हेमन ने इस पोस्ट का जवाब दिया। पॉल हेमन ने दावा किया कि अगर कभी भी कॉनर ने रोमन रेंस से टकराने की कोशिश की तो फिर उनका हाल भी अन्य सुपरस्टार्स के जैसा होगा।

पॉल हेमन ने ये ट्वीट कर कॉनर की धज्जियां उड़ी दी है। UFC दिग्गज भी अब पॉल हेमन की इस बात का जवाब दे सकते हैं। रोमन रेंस अब WWE के बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। अगर फ्यूचर में कॉनर की एंट्री WWE में होगी तो फिर रेंस के साथ उनकी टक्कर हो सकती है। कॉनर कई बार WWE में एंट्री की बात कह चुके हैं।

WWE WrestleMania 39 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच होगी टक्कर

WrestleMania 39 में रोमन रेंस का मुकाबला कोडी रोड्स के साथ होगा। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। फैंस को इस मैच में मजा आएगा। रेंस को चैंपियन के रूप में 900 दिन से ज्यादा हो गए है। कुछ दिग्गजों का कहना है कि कोडी इस बार उनकी बादशाहत खत्म कर देंगे। वैसे पॉल हेमन ने भी मेनिया से पहले कॉनर को अपना जवाब दिया है। आगे जाकर कुछ भी अब देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो सभी की नजरें रोमन और कोडी को बीच होने वाले मैच पर टिकी होंगी।

