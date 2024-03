WWE ने 2024 Hall of Fame में शामिल होने वाले पहले नाम का किया ऐलान, Roman Reigns के सबसे करीबी दिग्गज को मिलेगा बड़ा सम्मान

Paul Heyman in WWE Hall of Fame: WWE ने 2024 के हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) में शामिल होने वाले पहले दिग्गज के नाम की घोषणा कर दी है। रेसलिंग जगत के एक बड़े नाम पॉल हेमन (Paul Heyman) को इस साल इस एलीट क्लास में जगह दे दी जाएगी। पॉल लंबे समय से रेसलिंग जगत में एक्टिव हैं और इस समय रोमन रेंस (Roman Reigns) के वाइजमैन के रूप में काम कर रहे हैं।

पॉल हेमन ने WWE में आने से पहले कई अन्य प्रमोशन में काम किया था। इनमें WCW का नाम अहम है क्योंकि एक समय पर वह ही WWE (तब WWF) का सबसे बड़ा विरोधी बिजनेस हुआ करता था। पॉल इसके साथ ही ECW के भी मालिक थे। यह एक ऐसा रेसलिंग प्रमोशन था जिसमें काफी एक्सट्रीम स्तर का एक्शन देखने को मिलता था।

पॉल इसके बाद WWE का हिस्सा बन गए जहां उन्होंने कई रेसलर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया। इनके साथ काम करने वाले लगभग हर रेसलर को काफी पुश मिला। हाल में यह खबर आई थी कि कंपनी जल्द ही इस साल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले लोगों के नाम की घोषणा करना शुरू कर सकता है। WWE ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पहली घोषणा करते हुए कहा,

आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट यहां देख सकते हैं:

WWE दिग्गज Triple H ने Paul Heyman को दी बधाई

WWE के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच ने इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पॉल हेमन को बधाई दी है। उन्होंने पॉल के करियर से जुड़ी हुई लगभग सभी उपलब्धियों को इस पोस्ट में शामिल किया है और उनके माइक स्किल्स की भी तारीफ की है। ट्रिपल एच ने पॉल हेमन के लिए लिखा:

"वह एक प्रमोटर, मैनेजर, एक्जीक्यूटिव, वाइजमैन और अब WWE हॉल ऑफ फेमर हैं। पॉल हेमन के लिए इससे भी ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन हर बार की तरह, यह बेहतर होगा कि फिलाडेल्फिया में एक लाइव माइक्रोफोन के साथ हम उन्हें ही कहने का मौका दें।"

