WWE Royal Rumble 2022 में Brock Lesnar को धोखा देने के बाद Paul Heyman ने Roman Reigns को लेकर दी पहली प्रतिक्रिया

WWE Royal Rumble 2022 में पॉल हेमन (Paul Heyman) ने ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को धोखा दे दिया। रोमन रेंस के साथ अब पॉल हेमन आ गए। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को लेकर अब बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस साल की शुरूआत में पॉल हेमन और ब्रॉक लैसनर साथ में आए थे। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने इससे पहले पॉल हेमन को सुपरमैन पंच मार दिया था। लैसनर को इस बार बड़ा खामियाजा पॉल हेमन की वजह से भुगतना पड़ा। पहले रोमन रेंस ने उनके ऊपर अटैक किया और फिर पॉल हेमन ने साथ छोड़ दिया। इस वजह से ब्रॉक लैसनर अपनी WWE चैंपियनशिप हार गए थे।

WWE दिग्गज पॉल हेमन ने ट्विटर के जरिए दी प्रतिक्रिया

Royal Rumble 2022 में ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले के बीच WWE चैंपियनशिप मैच हुआ था। रोमन रेंस ने बीच में आकर लैसनर को स्पीयर मार दिया था। इसके बाद पॉल हेमन ने WWE टाइटल रोमन रेंस को दे दिया। रोमन रेंस ने टाइटल से लैसनर के ऊपर अटैक कर दिया था। बॉबी लैश्ले ने इसका फायदा उठाया और लैसनर को पिन करते हुए WWE चैंपियनशिप हासिल कर ली।

पॉल हेमन ने अब रोमन रेंस को लेकर काफी छोटी प्रतिक्रिया दी है। पॉल हेमन ने ट्विटर पर चार शब्द लिखे। पॉल हेमन ने संकेत दे दिए कि वो हमेशा रोमन रेंस के साथ रहेंगे। पॉल हेमन ने कैप्शन THEN. NOW. FOREVER. TOGETHER. लिखा।

WrestleMania 38 में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होगा। इस मैच का ऑफिशियल ऐलान हो गया है। पॉल हेमन का रोल अब काफी अहम इस राइवलरी में होगा। रोमन रेंस और लैसनर का आमना-सामना अभी नहीं हुआ है। शायद इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में दोनों का आमना-सामना हो सकता है। ब्रॉक लैसनर अब रोमन रेंस और पॉल हेमन से अपना बदला जरूर लेंगे।

लैसनर ने Royal Rumble मैच भी इस बार जीता। लैसनर ने 30वें नंबर पर एंट्री की। उन्होंने अंत में मैकइंटायर को एलिमिनेट किया था। रोमन रेंस और लैसनर की राइवलरी में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फैंस को काफी मजा आने वाले कुछ महीनों में आएगा।

