WWE SummerSlam 2021 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन होने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी में लैडर मैच जीतकर बिग ई (Big E) ने इतिहास रच दिया था। बिग ई के बास इस समय ब्रीफकेस है और वो कभी भी इसे कैश-इन कर सकते हैं। फैंस चाहते हैं कि समरस्लैम (SummerSlam) 2021 में बिग ई इसे कैश-इन करें। बिग ई को चैंपियन बनते हुए सभी फैंस देखना चाहते हैं। Cageside Seats की रिपोर्ट के अनुसार SummerSlam में इस बार शायद बिग ई कैश इन नहीं करेंगे। अभी तक मैच कार्ड में भी बिग ई को शामिल भी नहीं किया गया है।

बिग ई अपना ब्रीफकेस कब कैश इन करेंगे?

Money in the Bank 2021 में बिग ई को ब्रीफकेस जीताकर WWE ने बहुत अच्छा काम किया। फैंस ने इस मूव की काफी तारीफ की और विंस मैकमैहन के निर्णय की भी सराहना हुई। कई सालों से फैंस की मांग थी कि कि बिग ई को टाइटल पिक्चर में डाला जाए। Money in the Bank में बिग ई की जीत के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि वो जल्द ही WWE और यूनिवर्सल टाइटल पर कब्जा करेंगे।

बिग ई किसके ऊपर इस ब्रीफकेस को कैश इन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। DAZN को दिए गए इंटरव्यू में बिग ई ने खुद कहा था कि वो ब्रीफकेस को रोमन रेंस के ऊपर कैश इन करेंगे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम करेंगे। कई रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आई कि जल्द ही बिग ई का ब्रांड बदल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले के ऊपर कैश इन कर सकते हैं।

रोमन रेंस की बादशाहत ब्लू ब्रांड में पिछले एक साल से जारी है। कई दिग्गजों को हराकर उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की। बॉबी लैश्ले का WWE चैंपियनशिप रन भी अच्छा चल रहा है। अभी तक लैश्ले ने अपने प्रतिद्वंदियों का हाल काफी बुरा किया है। रोमन रेंस और लैश्ले दोनों ही खतरनाक रेसलर हैं और बिग ई के पास भी बड़ी चुनौती होगी। SummerSlam का आयोजन 21 अगस्त को होगा। अगर बिग ई यहां कैश इन करेंगे तो फिर ये फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। वैसे फैंस ये चीज होते हुए देखना चाहते हैं। विंस मैकमैहन इस बार बड़ा तोहफा फैंस को दे सकते हैं।

Edited by PANKAJ