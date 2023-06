WWE में 53 बार के चैंपियन ने Roman Reigns से The Bloodline में शामिल होने की पेशकश की, दिया चौंकाने वाला बयान

Roman Reigns: WWE SmackDown के मेन इवेंट में इस बार बवाल देखने को मिला। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने इसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रेंस की पोस्ट का WWE दिग्गज और 53 बार के पूर्व 24/7 चैंपियन आर-ट्रुथ (R Truth) ने जवाब दिया है।

इंस्टाग्राम पर रोमन रेंस ने बैकस्टेज की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो नई अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ है। उन्होंने "It's lonely at the top" कैप्शन में लिखा। आर-ट्रुथ ने रेंस की पोस्ट पर कमेंट किया और साथ देने का ऑफर दिया। उन्होंने फ्यूचर में रेंस का साथ देने को लेकर कहते हुए उन्हें स्वीकार किया।

WWE SmackDown में Roman Reigns ने दिखाए कड़े तेवर

SmackDown के एपिसोड में इस हफ्ते रेंस ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। WWE Night of Champions में जिमी उसो ने रोमन रेंस को दो सुपरकिक मार दी थी। रेंस और सिकोआ को केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

रेंस के सैगमेंट में इस हफ्ते द उसोज़ ने दखलअंदाजी की। सोलो सिकोआ भी उसोज़ के साथ चले गए थे। जिमी ने रेंस को पुश भी किया। जिमी ने इसके बाद रेंस को साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। हालांकि रोमन ने मना कर दिया। इसके बाद सिकोआ ने अचानक जिमी को समोअन स्पाइक लगा दिया। रेंस इसके बाद वहां चले गए।

खैर अब देखना होगा कि इनकी स्टोरीलाइन आगे कहां तक जाएगी। फैंस को आने वाले कुछ हफ्तों में बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे। ब्लडलाइन अब पूरी तरह टूट गई है तो आगे जाकर कुछ बड़े मुकाबले भी हो सकता हैं। कहा जा रहा है कि रेंस और जिमी के बीच सिंगल्स मुकाबला हो सकता है। रेंस और सिकोआ का मुकाबला उसोज़ के साथ भी हो सकता है। कंपनी ने कुछ ना कुछ अच्छा प्लान जरूर किया होगा। रेंस बिल्कुल भी उसोज़ को माफ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ब्लू ब्रांड के एपिसोड में ये बात साफ कर दी है। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा।

