"WWE उनकी वापसी के लिए सही मौके की तलाश कर रही" - दिग्गज ने अपनी बेटी की वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान

शार्लेट फ्लेयर की वापसी पर बड़ा अपडेट

Ric Flair: WWE WrestleMania Backlash के "आई क्विट" मैच में रोंडा राउजी (Ronda Rousey) के हाथों स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप हारने के बाद से ही शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) टीवी पर नजर नहीं आई हैं। इस ब्रेक के दौरान उन्होंने AEW स्टार एंड्राडे एल इडोलो (Andrade el Idolo) से शादी भी की।

अब शार्लेट के पिता, रिक फ्लेयर ने जानकारी देते हुए कहा है कि WWE, द क्वीन की वापसी के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही है। रिक फ्लेयर ने To Be The Man पॉडकास्ट पर कहा कि द क्वीन की बॉडी इस समय बहुत अच्छी शेप में है।

उन्होंने कहा:

"शार्लेट की बॉडी अभी बहुत अच्छी शेप में है। मुझे लगता है कि कंपनी उन्हें वापस लाने के सही समय का इंतज़ार कर रही है। मैं नहीं जानता कि वहां क्या चल रहा है और ऐसी कोई खबर भी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये मानता हूं कि कंपनी उनकी वापसी के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रही है।"

रिक फ्लेयर अपनी बेटी की वापसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ऐसी कई फ्यूड्स हैं, जिन्हें वो शुरू होते देखना चाहते हैं।

फ्लेयर ने आगे कहा:

"इस समय उन्हें कई नई स्टोरीलाइंस में शामिल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि काफी समय पहले उनका लिव मॉर्गन से मैच हुआ था, लेकिन अब उनके चैंपियन होते हुए ये अलग तरह का मैच होगा। नई फीमेल सुपरस्टार्स उभर कर आगे आ रही हैं, ये सभी शानदार रेसलर्स हैं और उनमें से कुछ आगे चलकर महान रेसलर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएंगी। मगर आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी। कभी-कभी किसी की अनुपस्थिति दिल को चोट पहुंचाने लगती है।"

WWE सुपरस्टार शार्लेट अपने पिता के आखिरी मैच के दौरान बैकस्टेज मौजूद रहीं

इसी साल जुलाई में रिक फ्लेयर ने अपना आखिरी प्रो रेसलिंग मैच लड़ा, जिसके दौरान शार्लेट फ्लेयर और उनके पति, एंड्राडे भी वहां मौजूद रहे थे। द अंडरटेकर, ब्रेट हार्ट, डायमंड डैलस पेज और मिक फोली भी इस इवेंट को देखने पहुंचे थे। उस मैच में द नेचर बॉय ने एंड्राडे के साथ टीम बनाकर जे लीथल और जैफ जैरेट की टीम को हाया था।

