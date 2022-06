"Cody Rhodes WWE Royal Rumble विजेता बनने के बाद Roman Reigns से टाइटल जीत सकते हैं" - दिग्गज ने किया बड़ा दावा 

WWE दिग्गज रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने हाल ही में दावा किया कि कोडी रोड्स (Cody Rhodes) वापसी के बाद अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) को अपना निशाना बनाने वाले हैं। Hell in a Cell से पहले कोडी रोड्स को इंजरी हो गई थी और इस इंजरी के बावजूद भी कोडी ने हैल इन ए सैल मैच में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) का सामना किया था। बता दें, इस इंजरी की वजह से कोडी रोड्स की इस हफ्ते सर्जरी होने वाली है।

To Be The Man पोडकास्ट पर बात करते हुए रिक फ्लेयर ने कहा कि कोडी रोड्स वापसी के बाद रोमन रेंस से WWE या यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। कोडी रोड्स इस साल Money in the Bank लैडर मैच जीतने के बड़े दावेदार थे। हालांकि, उन्हें हुई इंजरी के बाद रिक फ्लेयर का मानना है कि कोडी रोड्स 2023 Royal Rumble मैच जीतते हुए रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच में जगह बना सकते हैं।

बता दें, इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस द्वारा कोडी रोड्स पर खतरनाक हमला हुआ था और इस चीज़ के जरिए शायद उन्हें टेलीविजन से हटा दिया गया है। यह कहना मुश्किल है कि कोडी रोड्स उन्हें हुई इस इंजरी की वजह से कितने वक्त के लिए एक्शन से दूर रहने वाले हैं।

क्या WWE में साल 2023 में कोडी रोड्स vs रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा?

कोडी रोड्स ने अप्रैल के महीने में WWE में वापसी करने के बाद अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की इच्छा जाहिर की थी। बता दें, कोडी रोड्स के पिता डस्टी रोड्स 1977 में WWE चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे थे और कोडी वर्ल्ड चैंपियन बनकर अपने पिता का यह सपना पूरा करना चाहते हैं।

रिक फ्लेयर चाहते हैं कि कोडी रोड्स को अगले साल का Royal Rumble मैच जीतने के बाद रोमन रेंस को हराते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए। अगर कोडी रोड्स अगले साल Royal Rumble विजेता बनते हैं तो सचमुच साल 2023 में उनका रोमन रेंस के खिलाफ मैच देखने को मिल सकता है।

