"John Cena ने बताया कि Randy Orton को मुझ पर गर्व है" - WWE के पूर्व चैंपियन ने जीत के बाद किया बड़ा खुलासा

WWE Raw में इस हफ्ते की शुरुआत एक बैटल रॉयल से हुई, जिसके विजेता को मेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में प्रवेश मिलना था। इस मैच में रिडल (Riddle) विजयी रहे, जिसमें उन्होंने रे मिस्टीरियो, एजे स्टाइल्स, द मिज़, वीर महान और शिंस्के नाकामुरा को मात दी।

अब रिडल ने आखिरकार MITB लैडर मैच में जगह बनाने पर अपनी राय दी है। Raw Talk के लेटेस्ट एपिसोड पर द ऑरिजिनल ब्रो ने कहा कि वो जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन को उनपर गर्व है। रिडल ने ये भी बताया कि जॉन सीना ने भी ऑर्टन के संबंध में उनसे यही बात कही।

उन्होंने बताया,

"मैं जानता हूं कि रैंडी ऑर्टन मुझे परफॉर्म करते देख बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। वो एक स्टालियन हैं और मुझ पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। जॉन सीना ने भी मुझसे कहा कि ऑर्टन को मुझ पर गर्व है, जिसका मतलब वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब Money in the Bank में जाना और अगर ब्रीफ़केस जीत पाया तो उसे रोमन रेंस या उस समय के चैंपियन पर कैशइन कर पाऊंगा। फिलहाल सबसे अहम बात ये है कि हम वेगास जा रहे हैं।"

पिछले साल WWE Raw में जॉन सीना के साथ नजर आए थे रिडल

आपको याद दिला दें कि जॉन सीना ने करीब एक साल का ब्रेक लेने के बाद पिछले साल Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में WWE में वापसी की थी। उसके बाद एक Raw के एपिसोड में जॉन सीना और रिडल का सैगमेंट देखने को मिला, जिसमें दोनों सुपरस्टार्स को बार-बार "ब्रो" शब्द को बोलते देखा गया था।

रिडल ने एक अन्य चीज़ के लिए भी 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन का धन्यवाद किया। इस साल की शुरुआत में Elimination Chamber 2022 के बिल्ड-अप के दौरान एक सैगमेंट में ब्रॉक लैसनर से बचने के लिए रिडल रिंग के ऊपर से बाहर कूद गए थे। उन्होंने जॉन सीना के कैचफ्रेज़ "You Can't see me" का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपनी गोद में पकड़ने के लिए धन्यवाद किया।

द ब्लडलाइन द्वारा अटैक के बाद रैंडी ऑर्टन ब्रेक पर चले गए हैं और उस सैगमेंट के बाद रिडल एक सिंगल्स सुपरस्टार के तौर पर परफॉर्म करते दिखाई दिए हैं। इस बीच उन्होंने रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज भी किया, लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रहे। अब उनके पास MITB ब्रीफ़केस जीतकर दोबारा रेंस को चैलेंज करने का मौका होगा।

