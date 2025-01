Roman Reigns ने WWE में The Rock के खिलाफ मैच को लेकर तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी बड़ी जिम्मेदारी

Roman Reigns Breaks On Potential Match With The Rock: Raw के Netflix डेब्यू एपिसोड के जरिए WWE टीवी पर महीनों बाद रोमन रेंस (Roman Reigns) और द रॉक (The Rock) का आमना-सामना देखने को मिला। सभी सालों से WrestleMania में रोमन vs रॉक मैच होने का इंतजार कर रहे हैं। अब रेंस ने खुद ग्रैंडेस्ट स्टेज पर फाइनल बॉस के खिलाफ संभावित मैच को लेकर कमेंट किया है। पिछले साल WrestleMania XL के लिए ट्राइबल चीफ vs फाइनल बॉस मैच लगभग बुक कर दिया था। हालांकि, इसके बाद फैंस रोमन रेंस का कोडी रोड्स के खिलाफ मैच कराने की मांग करने लगे थे।

इसके बाद कोडी ने Royal Rumble विजेता होने का फायदा उठाकर रोमन के खिलाफ मैच में द रॉक की जगह ले ली थी। Raw के Netflix प्रीमियर रेंस के रॉक के साथ फेस-ऑफ के बाद अब फैंस इस साल WrestleMania में इन दोनों स्टार्स के बीच मैच होने की अटकलें लगाने लगे हैं। बता दें, इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड के बाद रोमन रेंस से इस मुकाबले के बारे में पूछा गया। इसका जवाब देते हुए रोमन ने उनका द रॉक के खिलाफ मैच कराने की जिम्मेदारी इंटरनेट पर डाल दी। रेंस ने कहा,

"मुझे यहां कुछ भी टीज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको यह हमारे लिए करना चाहिए। हमलोग इंटरनेट को यह चीज़ करने देंगे। यह इसके पूरे मकसद को ही खत्म कर देगा। अगर मैं हां या नहीं कहता हूं तो इंटरनेट अपना काम नहीं करेगा। इसलिए देखते हैं।"

WWE Raw के Netflix प्रीमियर पर रोमन रेंस और द रॉक के फेस-ऑफ के बाद क्या हुआ था?

द रॉक ने इस हफ्ते Raw में वापसी के बाद रोमन रेंस को असली ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज किया था। रोमन द्वारा ट्राइबल कॉम्बैट मैच में सोलो सिकोआ को हराए जाने के बाद रॉक एक बार फिर रिंग में आए। इस बार फाइनल बॉस ने रेंस को उला फाला पहनाया। इसके अलावा द रॉक ने Raw में कोडी रोड्स की तारीफ करने के बाद उन्हें गले लगाया था। इस चीज ने सभी को चौंका दिया था और फिलहाल रॉक के WWE में अगले कदम का साफ-साफ अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।

