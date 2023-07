The Bloodline में चल रहे "सिविल वॉर" के बीच Roman Reigns ने WWE के एक और रिकॉर्ड को किया चकनाचूर, दिग्गज से निकले आगे

Roman Reigns: WWE में लंबे समय से रोमन रेंस (Roman Reigns) की बादशाहत जारी है। वो मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। पिछले महीने ही उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1000 दिन पूरे किए थे। हाल ही में ट्राइबल चीफ ने दिग्गज हल्क होगन (Hulk Hogan) का रिकॉर्ड तोड़कर नई उपलब्धि हासिल की है।

अगस्त 2020 में हुए Payback प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस ने 'द फीन्ड' ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मात देकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। इसके बाद उन्होंने WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया था। फिलहाल रेंस वर्ल्ड चैंपियन के रूप में 1043 दिन के आंकड़े को पार कर चुके हैं।

हाल ही में रोमन रेंस ने कंपनी के इतिहास का एक और मुकाम हासिल कर लिया है। हेड ऑफ द टेबल ने WrestleMania के अस्तित्व में आने के बाद से सबसे लंबे समय तक चैंपियन बने रहने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। पहले यह रिकॉर्ड WWE हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन के नाम था।

SEScoops के अनुसार, हल्क होगन अपने पहले WWE टाइटल रन में 1474 दिन तक चैंपियन बने रहे थे। हालांकि, WrestleMania 1 के होने के बाद यह आंकड़ा 1041 दिन का था। ट्राइबल चीफ ने होगन के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। कंपनी के इतिहास के सबसे लंबे चैंपियनशिप रन की बात की जाए, तब रोमन 4वें नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे क्रमशः हल्क होगन (1474 दिन), बॉब बकलैंड (2135 दिन) और ब्रूनो सैमार्टिनो (2803 दिन) हैं।

WWE SmackDown में Roman Reigns की जारी है जबरदस्त स्टोरीलाइन

Night of Champions 2023 में पहले जिमी फिर थोड़े ही दिन बाद जे उसो ने रोमन रेंस को सुपरकिक मारकर यह साफ कर दिया था कि द उसोज़ अब ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोआ के साथ नहीं हैं। हाल ही में Money in the Bank में हुए ब्लडलाइन टैग टीम सिविल वॉर मैच में द उसोज़ ने रोमन और सिकोआ को मात दी थी।

मैच के अंत में जे उसो ने हेड ऑफ द टेबल को 1294 दिन बाद पिन किया था। पिछले हफ्ते SmackDown में भी ब्लडलाइन में जबरदस्त बवाल हुआ था। जिमी उसो, रोमन और सोलो के जबरदस्त हमले का शिकार हो गए, जिसके बाद जे उसो ने ट्राइबल चीफ और सिकोआ पर हमला किया और उन्हें सिंगल्स मैच की चुनौती दी थी।

