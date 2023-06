WWE Money in the Bank से पहले Roman Reigns के धोखेबाज भाई ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी, एक शब्द में इरादे किए पूरी तरह साफ 

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) के धोखेबाज जे उसो (Jey Uso) ने हाल ही में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 से पहले बड़ा संदेश देते हुए अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। इस साल Money in the Bank में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का टैग टीम मैच में द उसोज़ (The Usos) से सामना होना है। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में जे उसो द्वारा रोमन रेंस पर किए हमले के साथ ही द उसोज़ ने ऑफिशियल तौर पर द ब्लडलाइन छोड़ दिया था।

WrestleSR @wrestle_sr



#MITB The Usos are ready for Money in the Bank . @WWEUsos The Usos are ready for Money in the Bank .@WWEUsos #MITB https://t.co/snGzfAyQAU

अब जे उसो ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने भाई जिमी उसो के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही जे उसो ने एक शब्द में बताया कि जिमी उसो के साथ उनके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। बता दें, द उसोज़ के द ब्लडलाइन से अलग होने की शुरूआत Night of Champions 2023 में हुई थी जहां जिमी उसो ने रोमन रेंस को धोखा दिया था। इसका फायदा उठाकर केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन Night of Champions में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को हराने में कामयाब रहे थे।

विंस रूसो WWE में ड्रू मैकइंटायर की वापसी के बाद उन्हें रोमन रेंस की मदद करते हुए देखना चाहते हैं

Public Enemies Podcast @TheEnemiesPE3 THIS IS A MOVIE! Jey Uso delivered a plot twist within a plot twistTHIS IS A MOVIE! #SmackDown Jey Uso delivered a plot twist within a plot twist 🔥🔥🔥 THIS IS A MOVIE! #SmackDown https://t.co/WX89odFKUf

विंस रूसो ने हाल ही में सुझाव दिया कि ड्रू मैकइंटायर को वापसी के बाद रोमन रेंस के साथ टीम बनानी चाहिए। Sportskeeda Wrestling के Writing with Russo पर इस बारे में बात करते हुए विंस रूसो ने कहा-

"मैं उन्हें रोमन रेंस के साथ दोस्ती करने दूंगा क्योंकि स्टोरी यह है कि समस्या सैमी ज़ेन के साथ शुरू हुई और अब द उसोज़ भी उनके दुश्मन बन चुके हैं और ऐसी परिस्थिति सामने आ चुकी है जहां दुनिया रोमन रेंस के खिलाफ है। क्या हो अगर रोमन रेंस वापसी के बाद रोमन रेंस को सपोर्ट करे और कहें, 'उन्होंने सभी को पैसे बनाने में मदद की और फिर भी वो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार नहीं हैं।

बता दें, Clash of Champions में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच देखने को मिला था। इस इवेंट में रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ के दखल की मदद से ड्रू मैकइंटायर को हराते हुए अपना टाइटल रिटेन किया था।

