WWE Bad Blood को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ दूर, Roman Reigns के मैच को लेकर अहम खुलासा

Roman Reigns Match Can Main Event Bad Blood: WWE Bad Blood के आयोजन में दो हफ्ते से भी कम समय रह गया है। इस शो के मेन इवेंट को लेकर अभी तक रहस्य बरकरार था। अब हालिया रिपोर्ट में Bad Blood को लेकर बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हुए रोमन रेंस (Roman Reigns) के मैच को लेकर अहम खुलासा किया गया है। Fightful Select के नए रिपोर्ट की माने तो पिछले हफ्ते तक WWE का रोमन और कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के टैग टीम मैच को मेन इवेंट में कराने का प्लान था। रिपोर्ट में इसका कारण यह बताया गया कि कोडी एटलांटा, जॉर्जिया के रहने वाले हैं और University of Arkansas Pine Bluff की मार्चिंग बैंड उनके एंट्रेंस सॉन्ग को प्ले करने वाली है।

यही नहीं, रोमन रेंस के भी इस एरिया के साथ पुराने रिश्ते रहे हैं और वो Georgia Tech के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं। SmackDown के आखिरी एपिसोड में रेंस का Georgia Tech के स्टेडियम में अमेरिकन नाईटमेयर के साथ फेस-ऑफ भी देखने को मिला था। Fightful Select ने बताया कि चीज़ें बदल सकती हैं लेकिन रोमन और कोडी रोड्स का टैग टीम मैच Bad Blood के मेन इवेंट में होना लगभग तय है। यह कंफ्यूजन यूएस नेटवर्क के आर्टिकल के जरिए पैदा हुआ जिसमें सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर मैच मेन इवेंट में होने के संकेत मिले थे। Fightful ने बताया कि यह मैच शो के मेन इवेंट में कराने का मतलब बनता है क्योंकि यह हाई-प्रोफाइल फिउड है और मैच में हैल इन सैल स्टिपुलेशन भी जुड़ी हुई है।

WWE Bad Blood में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

जैसा कि हमने बताया कि WWE Bad Blood में रोमन- रेंस-कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ-जेकब फाटू और सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर का हैल इन ए सैल मैच होना है। इसके अलावा इस प्रीमियम लाइव इवेंट में डेमियन प्रीस्ट vs फिन बैलर मैच का आयोजन होना है। साथ ही, लिव मॉर्गन को रिया रिप्ली के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। खास बात यह है कि डॉमिनिक मिस्टीरियो इस मुकाबले के दौरान रिंग के ऊपर शार्क केज में टंगे रहेंगे। इसके अलावा नाया जैक्स को Bad Blood में बेली vs नेओमी मैच के विजेता के खिलाफ अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड करनी होगी।

