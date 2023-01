WWE Royal Rumble 2017 में Roman Reigns ने दिग्गज को एलिमिनेट करके फैंस को दिलाया था गुस्सा, WrestleMania में हुई थी जबरदस्त भिड़ंत

The Undertaker and Roman Reigns: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 33) में द अंडरटेकर (The Undertaker) और रोमन रेंस (Roman Reigns) के बीच मैच देखने को मिला था। यह मैच काफी ऐतिहासिक रहा था और यहां रेंस ने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि, कई लोगों को नहीं पता होगा कि दोनों दिग्गजों के बीच मैच की स्टोरीलाइन Royal Rumble 2017 से शुरू हुई थी। दरअसल, रेंस ने टेकर को एलिमिनेट किया था और फिर दोनों के बीच कुछ महीनों तक दुश्मनी देखने को मिली।

WWE Royal Rumble 2017 में Roman Reigns ने The Undertaker को एलिमिनेट करके फैंस को चौंका दिया था

2017 का Royal Rumble मैच काफी शानदार था और इसमें कई बड़े सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया था। इस मैच में अंत में जबरदस्त बवाल मचा। दरअसल, द अंडरटेकर ने 29वें स्थान पर चौंकाने वाली एंट्री की और लगातार सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया। द डेडमैन ने यहां सैमी ज़ेन, बैरन कॉर्बिन, गोल्डबर्ग और द मिज़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

30वें नंबर पर रोमन ने एंट्री की और उन्हें देखकर फैंस सरप्राइज हो गए क्योंकि कुछ घंटों पहले ही उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल मैच लड़ा था। उन्होंने आकर शानदार प्रदर्शन किया। मैच में एक समय आया, जब अंडरटेकर ने रेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश लेकिन उन्होंने रोप्स का सहारा लेकर खुद को बचाया।

दिग्गज ने बाद में क्रिस जैरिको के टॉप रोप मूव को काउंटर किया और चोकस्लैम दिया। डेडमैन अपना आइकॉनिक पोज़ देने लगे। इतनी देर में रोमन ने रिंग में वापसी की और अंडरटेकर को एलिमिनेट कर दिया। इसपर फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने रेंस को जमकर बू किया। बाद में रेंस ने अन्य रेसलर्स पर ध्यान लगाया।

आपको बता दें कि इस मैच के अंत में रोमन और रैंडी ऑर्टन बचे थे। ऑर्टन ने रेंस को एलिमिनेट करके बड़ी जीत हासिल कर ली थी। अंडरटेकर और रोमन रेंस की कुछ समय तक दुश्मनी चली और फिर उनके बीच आधिकारिक तौर पर WrestleMania 33 के लिए मैच तय हो गया। दोनों ही स्टार्स मेन इवेंट में आमने-सामने आए और यहां फैंस को फिर बड़ा सरप्राइज मिला।

इस मैच में रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली। इसी के साथ वो दिग्गज को WrestleMania में हराने वाले दूसरे सुपरस्टार बने। इस जीत से रेंस ने साबित किया था कि वो टॉप स्टार बनने के लायक हैं। हालांकि, फैंस जरूर रेंस के खिलाफ हो गए थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes