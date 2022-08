WWE ने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns को खास सम्मान से नवाजा, ट्राइबल चीफ ने कंपनी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की

WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का जलवा जारी

Roman Reigns: WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का जलवा इस समय चल रहा हैं। साल 2020 से उनके हील रन को बहुत सम्मान मिला। रोमन रेंस अब WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। खैर रोमन रेंस को कंपनी ने इस बार "King of Trash Talk" सम्मान से नवाजा है। ये रोमन रेंस के करियर की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

WWE में रोमन रेंस ने कई यादगार प्रोमो अभी तक दिए

अपने WWE रन में रोमन रेंस ने कई यादगार प्रोमो दिए। WrestleMania 33 में रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था। रोमन रेंस ने इसके बाद "This is my yard now" कहा था। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल था। ये पांच शब्दों का प्रोमो आजतक फैंस को याद रहता है। हील टर्न लेने के बाद तो रोमन रेंस के पूरा रूप ही बदल गया। उन्होंने जबरदस्त प्रोमो दिए। पहले रोमन रेंस के प्रोमो को इतना अच्छा फैंस नहीं मानते थे। अब उन्हें सब सुनना पसंद करते हैं।

WWE ने ट्विटर पर रोमन रेंस का एक मोटांज शेयर किया है। इसमें वो चीज दिखाया है जो रोमन रेंस मैच के बीच में फैंस को बोलते हैं। WWE ने कहा है कि रोमन रेंस असली "King of the Trash Talk" हैं।

WWE Clash at the Castle इवेंट का आयोजन 3 सितंबर को होगा। इस बार यूके में इसका आयोजन हो रहा है। करीब 30 साल बाद यूके में WWE द्वारा किसी इवेंट का आयोजन कराया जा रहा है। रोमन रेंस और मैकइंटायर के बीच इस इवेंट में बहुत बड़ा मैच होगा। दोनों के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। फैंस इस मैच के लिए तैयार हैं।

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रोमन रेंस की बादशाहत इस बार खत्म हो जाएगी। यानी की मैकइंटायर नए चैंपियन बन सकते हैं। रोमन रेंस ने अभी तक कई दिग्गजों को हराया। पिछले एक से उनकी जबरदस्त राइवलरी ब्रॉक लैसनर के साथ रही। ब्रॉक लैसनर के साथ हुए सभी मैचों में उन्होंने जीत हासिल की।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Bharat kumar