Roman Reigns के ग्रुप का अहम मेंबर WWE दिग्गज के खिलाप लड़ना चाहता है मैच, बताई बहुत ही अहम वजह 

The Bloodline: WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने पिछले महीने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) प्रीमियम लाइव इवेंट में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था। द ब्लडलाइन (The Bloodline) फैक्शन के नए मेंबर सोलो ने हाल ही में WWE दिग्गज रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) के साथ मैच लड़ने की इच्छा जताई है ।

पिछले कुछ समय से सिकोआ लगातार अपने भाइयों द उसोज और कजिन मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और honorary Uce सैमी जे़न के साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्लडलाइन जैसे टॉप ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद सोलो जल्द ही मेन इवेंट सीन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं।

Cheap Heat के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में SmackDown स्टार ने बताया कि वो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रे मिस्टीरियो के साथ काम करना चाहते हैं। सोलो ने बताया कि उनके पिता रिकिशी का लूचाडोर के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए रे, सोलो के परिवार के अच्छे दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने कहा

रे के बहुत-बहुत लंबे समय से हमारे परिवार के साथ करीबी संबंध हैं। ]

बता दें कि सोलो सिकोआ ने 3 सितंबर को हुए Clash at the Castle इवेंट में डेब्यू करके रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने में मदद की थी।

रेसलिंग दिग्गज ने WWE के ऐतिहासिक ग्रुप से की ब्लडलाइन की तुलना

ब्लडलाइन इस समय पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर फैक्शन है। ग्रुप के लीडर रोमन रेंस को WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने 775 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। Drive-Thru शो में बात करते हुए जिम कॉर्नेट ने ब्लडलाइन की तुलना आइकॉनिक द फो हॉर्समैन से की है।

"रोमन को रिंग तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। वो 9 मिनट बोलते हैं। मुझे पता है कि वो सभी बड़े स्टार्स हैं और उनकी एन्ट्रेंस भी लंबी है,लेकिन वो अकेले नहीं हैं। इसलिए शो बड़ा हो जाता है। उन्हें (कंपनी) लगता है कि तीन घंटे नॉन स्टॉप रेसलिंग की जगह इसके सहारे शो को लंबा किया जा सकता है। हालांकि, यह रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे टॉप ग्रुप है। कह सकते है कि ब्लडलाइन आज के समय के द फोर हॉर्समैन हैं।"

