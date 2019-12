रोमन रेंस द्वारा 2019 में सभी पीपीवी में किए गए प्रदर्शन पर एक नजर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 19 Dec 2019, 13:35 IST SHARE

रोमन रेंस ने 2019 में नहीं जीती एक भी चैंपियनशिप

WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस ने इस साल ल्यूकीमिया की बीमारी के बाद 25 फरवरी को हुई रॉ के जरिए एक बार फिर वापसी की। रोमन रेंस इस साल शेन मैकमैहन, ड्रू मैकइंटायर, बैरन कॉर्बिन जैसे सुपरस्टार्स के फिउड में शामिल रहे। भले ही साल का अंतिम पीपीवी का अंत रेंस जीत के साथ नहीं कर पाए, लेकिन 2019 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। गौर करने वाली बात यह भी रही कि रेंस पूरे साल में किसी भी पीपीवी में चैंपियनशिप की दावेदारी में नजर नहीं आए और वो मिडकार्ड का हिस्सा रह पाए। आपका बता दें कि रोमन रेंस साल के चार बड़े पीपीवी में से दो (रॉयल रंबल और समरस्लैम) का हिस्सा नहीं थे। आइए जानते हैं रोमन रेंस ने 2019 में हुए पीपीवी में कैसा प्रदर्शन किया: 1- रेसलमनिया 35: रोमन रेंस ने सिंगल्स मैच में ड्रू मैकइंटायर को शिकस्त दी थी। 2- मनी इन द बैंक 2019: रोमन रेंस ने सिंगल्स मैच में इलायस को हराया। 3- सुपर शोडाउन: शेन मैकमैहन ने सिंगल्स मैच में रोमन रेंस को हराया। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर भी शेन मैकमैहन के साथ थे। 4- स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स: रोमन रेंस ने सिंगल्स मैच में ड्रू मैकइंटायर को हराया। 5- एक्सट्रीम रूल्स: रोमन रेंस ने द अंडरटेकर के साथ मिलकर नो होल्ड्स बैरेड मैच में शेन मैकमैहन और ड्रू मैकइंटायर को हराया। 6- क्लैश ऑफ चैंपियंस: एरिक रोवन ने नो डिसक्वालीफिकेशन मैच में रोमन रेंस को शिकस्त दी। इस मैच में ल्यूक हार्पर भी रोवन के साथ मौजूद थे। Advertisement 7- हैल इन ए सैल: रोमन रेंस ने डेनियल ब्रायन के साथ मिलकर एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर को टोरनाडो टैग टीम मैच में हराया। 8- क्राउन ज्वेल: टीम होगन (रोमन रेंस, शॉर्टी जी, अली, रुसेव और रिकोशे) ने रोमन रेंस की कप्तानी में टीम फ्लेयर (रैंडी ऑर्टन, किंग कॉर्बिन, बॉबी लैश्ले, शिंस्के नाकामुरा और ड्रूू मैकइंटायर) को 10 मैन टैग टीम मैच में हराया। 9- सर्वाइवर सीरीज: टीम स्मैकडाउन (रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, किंग कॉर्बिन, अली और शॉर्टी जी) ने टीम रॉ और टीम NXT को 5 ऑन 5 एलिमिनेशन मैच में शिकस्त दी। 10- TLC: रोमन रेंस को टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मुकाबले में बैरन कॉर्बिन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। Advertisement

