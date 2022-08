WWE में The Rock के खिलाफ संभावित ड्रीम मैच को लेकर Roman Reigns ने दिया बहुत बड़ा बयान

क्या फैंस को देखने मिलेगा यह ड्रीम मैच ?

The Rock and Roman Reigns: मौजूदा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) ने दिग्गज द रॉक (The Rock) के साथ संभावित ड्रीम मैच को लेकर बात की है।

जब से रेंस ने हेड ऑफ द टेबल बनकर WWE में अपनी बादशाहत कायम की है, तब से फैंस बस यही जानना चाह रहे हैं कि कब द ग्रेट वन और ट्राइबल चीफ के बीच मुकाबला देखने मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ड्रीम मैच WrestleMania 39 में देखने मिल सकता है। फिलहाल, इस मैच को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। कुछ रेसलिंग जानकारों का कहना है कि यह मैच द रॉक के हॉलीवुड शेड्यूल पर निर्भर करता है।

इस हफ्ते Sports Illustrated Media पोडकास्ट में एंडी स्टेपल्स के साथ बात करते हुए ट्राइबल चीफ ने द रॉक के खिलाफ इस संभावित मैच के बारे में कहा कि पीपल्स चैंपियन इस मैच को पहले से ही हाइप दे चुके हैं और इस मैच का संकेत 'यंग रॉक' शो में भी देखने मिला था।

"ड्वेन (द रॉक) इस मैच को अपने प्रोजेक्ट्स में भी हाइप कर रहे हैं , यह अच्छी बात है। इसे स्पेशल होना भी चाहिए। इस मैच के लिए लगातार बातें की जा रही है। इस संभावित सोच को ध्यान में रखते हुए कुछ इसी तरह का संकेत "यंग रॉक' शो में भी देखने मिला था। जैसा कि आप जानते हैं वो सब कुछ सोच समझकर करते हैं।"

ट्राइबल चीफ ने बताया कि इस मैच के जल्द ही भविष्य में होने के काफी चांसेस हैं

"उनका (द रॉक) अपने काम के साथ अच्छा तालमेल है। जो वो सोचते है, वही करते हैं। जी हां ,अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो बिल्कुल! पहले की तुलना में अब यह ज्यादा संभावित है।"

WWE Clash at the Castle में रोमन रेंस का सामना होगा ड्रू मैकइंटायर से

3 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ में होने जा रहे Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बता दें कि रोमन रेंस अभी तक ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ सिंगल्स मुकाबलों में अपराजित हैं।

Edited by मयंक मेहता