WWE SmackDown का हिस्सा नहीं बनने के बावजूद Roman Reigns ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे रोस्टर को भेजा खास संदेश

Roman Reigns: WWE WrestleMania 39 में रोमन रेंस (Roman Reigns) का मैच कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के साथ हुआ था। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ था। रेंस ने मैच जीतकर अपना टाइटल रिटेन किया। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस हफ्ते के एपिसोड में रेंस नज़र नहीं आए लेकिन उन्होंने इससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी।

रोमन रेंस को लेकर WWE का प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। Raw के एपिसोड में वो नज़र आए थे। मेन इवेंट में कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर का मैच रोमन और सोलो सिकोआ के साथ तय किया गया था। मैच शुरू होने से पहले ही लैसनर ने कोडी के ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद मुकाबला नहीं हो पाया। रेंस और सोलो भी बैकस्टेज चले गए थे।

रोमन रेंस ने इस बार अपनी पोस्ट के जरिए पूरे मेन रोस्टर को संदेश भेजा है। उन्होंने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा 'It’s good to be the Tribal Chief'।

क्या WWE Backlash 2023 में रोमन रेंस का मैच होगा?

कंपनी का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट WWE Backlash होगा। कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर की राइवलरी अब आगे बढ़ेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो Backlash में रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैसनर और कोडी के बीच मेन इवेंट मैच हो सकता है। रेंस तब तक ब्रेक ले सकते हैं।

रोमन रेंस का अगला प्रतिद्वंदी कौन होगा ये भी सभी के दिमाग में सवाल है। कहा जा रहा है कि SummerSlam 2023 में कोडी रोड्स के साथ ही उनका मुकाबला होगा। यहां उनकी बादशाहत खत्म हो सकती है। WWE द्वारा इस समय कोडी को आगे के लिए बिल्ड किया जा रहा है और इस वजह से ही उनकी राइवलरी ब्रॉक लैसनर के साथ शुरू की गई है। खैर WWE में आए दिन प्लान बदलते रहते हैं। आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ हफ्ते फैंस के लिए बहुत मजेदार होंगे।

