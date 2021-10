WWE ने Tribute to the Troops इवेंट के लिए रोमन रेंस के नए प्रतिद्वंदी का किया ऐलान, पूर्व चैंपियन से होगा तगड़ा मुकाबला?

WWE Tribute to the Troops इवेंट का आयोजन जल्द ही होगा। रोमन रेंस के ऊपर सभी की नजरें टिकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस शो में रोमन रेंस का मुकाबला पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकमुरा (Shinsuke Nakamura) के साथ होगा। फाइटफुल सलेक्ट की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। Tribute to the Troops इवेंट के लिए नाकामुरा और रोमन रेंस का मैच टेप किया जाएगा। हालांकि मैच के नतीजे के बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है।

WWE Tribute to the Troops इवेंट में होगा रोमन रेंस का बहुत बड़ा मैच,

वैसे अगर ये मैच होगा तो फिर रोमन रेंस की जीत लगभग पक्की होगी। PWInsider ने अपनी रिपोर्ट में इस इवेंट को लेकर बड़ा खुलासा किया। WWE Tribute of the Troops का आयोजन 14 नवंबर 2021 को होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि फॉक्स द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा।

रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 400 दिन से ज्यादा हो गए। रोमन रेंस का ये टाइटल रन जबरदस्त चल रहा है। कई दिग्गजों को हराकर रेंस ने अभी तक अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है। रोमन रेंस की अगली चुनौती ब्रॉक लैसनर होंगे। Crown Jewel 2021 में रोमन रेंस का मुकाबला ब्रॉक लैसनर के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा।

WWE ने रोमन रेंस के लिए बहुत बड़े प्लान तैयार आगे के लिए किए है। अभी लंबे समय तक रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर कई रिकॉर्ड रोमन रेंस अपने नाम कर लेंगे। रोमन रेंस का ये हील रन बहुत ही खास है। ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को अभी तक रेंस ने शानदार अंदाज में निभाया है। फैंस रोमन रेंस को हमेशा से इसी अंदाज में देखना चाहते थे।

Also Read

WWE का Tribute to the Troops इवेंट बहुत खास होता है। कंपनी के बड़े सुपरस्टार्स इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। रोमन रेंस WWE के इस समय टॉप सुपरस्टार हैं और वो इस इवेंट में जरूर नजर आएंगे। रिपोर्ट के तहत उनके प्रतिद्वंदी का नाम भी सामने आ गया है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में क्या खास होता है।

Edited by PANKAJ