WWE SmackDown में रोमन रेंस से सिर्फ 18 सेकेंड्स में हारने के बाद फेमस सुपरस्टार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के पिछले एपिसोड में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने सैमी जेन (Sami Zayn) के ऊपर खतरनाक अटैक किया था। मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर की मदद से रोमन रेंस ने सैमी जेन को सिर्फ 18 सेकेंड्स में हरा दिया। सैमी जेन ने अब ट्विटर के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। इस एपिसोड में ब्रॉक लैसनर ने पूरी तरह सैमी जेन को प्रयोग किया था। इस वजह से ही उन्हें रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ डे 1 (Day 1) पीपीवी में मैच मिल गया।

WWE Day 1 पीपीवी में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच होगा मैच

ब्लू ब्रांड की शुरूआत में ब्रॉक लैसनर आए और कुछ देर बाद सैमी जेन भी आ गए। लैसनर ने पहले से ही सैमी जेन को डराना शुरू कर दिया था। लैसनर ने सैमी जेन से कहा कि वो इसी शो में रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच लड़ेंगे। लैसनर ने ये भी कहा कि जो इस मैच को जीतेगा उसके साथ वो Day 1 पीपीवी में मुकाबला करेंगे।

सैमी जेन इस मैच के लिए तैयार नहीं थे लेकिन WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया था। मेन इवेंट में सैमी जेन और रोमन रेंस के बीच मैच हुआ। इस मैच के पहले ही लैसनर ने सैमी जेन के ऊपर खतरनाक अटैक कर दिया था। सैमी जेन की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद रोमन रेंस आए और सबमिशन के जरिए जीत हासिल कर ली। WWE ने लैसनर और रोमन रेंस के बीच Day 1 पीपीवी के लिए मैच का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया।

SmackDown का पिछला एपिसोड सैमी जेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। सैमी जेन ने अब लैसनर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और "This could be us but you playing" लिखा। सैमी जेन साफतौर पर ब्रॉक लैसनर के ऊपर निशाना साधा और कह दिया तुम गेम खेल गए।

Sami Zayn @SamiZayn This could be us but you playin This could be us but you playin https://t.co/yexb9qhQSU

खैर Day 1 पीपीवी में अब फैंस को रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। ब्लू ब्रांड का अगला एपिसोड काफी खास रहेगा। शायद सैमी जेन आकर अपना बदला ले सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर राइवलरी में नया मोड़ आ जाएगा।

