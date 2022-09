“मैं खुद कंपनी को इस परिवार के श्राप से बाहर निकालता”- WWE दिग्गज की Roman Reigns पर आई तीखी टिप्पणी 

Roman Reigns and The Bloodline: WWE मेगास्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) लंबे समय से कंपनी के टॉप फेस हैं। उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन बने 745 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व WWE चैंपियन शेमस (Sheamus) ने ट्राइबल चीफ और द ब्लडलाइन (The Bloodline) के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो ब्लडलाइन को खत्म करना पसंद करेंगे।

WWE में द ब्लडलाइन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस फैक्शन में रोमन रेंस के अलावा द उसोज, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन और सैमी जेन शामिल हैं। हेड ऑफ द टेबल मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं और द उसोज अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस हैं। NXT के हालिया एपिसोड में सोलो सिकोआ ने NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीती है।

कंपनी में शेमस जैसे कई स्टार्स द ब्लडलाइन के दबदबे से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में केल्टिक वॉरियर ने ट्विटर पर द ब्लडलाइन के नए मेंबर सोलो सिकोआ के पहले टाइटल जीतने पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा,

"अगर मेरा पूरा ध्यान आईसी चैंपियनशिप पर नहीं होता, तब मैं खुद कंपनी को इस परिवार के श्राप से बाहर निकालता। किसी ना किसी को यह करना ही होगा।"

Sheamus @WWESheamus @WWE @WWE SoloSikoa If i wasn’t so focused on the #ICTitle I’d rid the company of this family curse.. coz someone has to. @WWE @WWESoloSikoa If i wasn’t so focused on the #ICTitle I’d rid the company of this family curse.. coz someone has to.

सोलो सिकोआ भी अनोआ'ई फैमिली का हिस्सा हैं। वो द उसोज के सगे भाई और रोमन रेंस के कजिन हैं। सोलो ने Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में ट्राइबल चीफ को जीत दर्ज करने में मदद की थी।

WWE दिग्गज का मानना है कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस को हरा सकते हैं

रोमन रेंस ने WrestleMania 38 में WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर को हराकर दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को यूनिफाइड कर दिया था। हेड ऑफ द टेबल कंपनी के पहले अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं।

WWE दिग्गज विंस रूसो का मानना है कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस के चैंपियनशिप रन को खत्म कर सकते हैं। उनका कहना है कि कोडी वापसी के बाद कंपनी के टॉप बेबीफेस बन गए थे और उन्हें फैंस का भी जबरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा था। इसी कारण उन्हें रोमन को हराना चाहिए।

