WWE: WWE दिग्गज शेमस (Sheamus) ने हाल ही में यह बात मानी कि वो पिछले साल क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में गुंथर (Gunther) के खिलाफ आईसी टाइटल मैच के बाद काफी गुस्सा हो गए थे। बता दें, शेमस 3 बार के WWE चैंपियन, एक बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 3 बार के यूएस चैंपियन, 4 बार के Raw टैग टीम चैंपियन और 1 बार के SmackDown टैग टीम चैंपियन हैं। हालांकि, शेमस को अभी भी आईसी चैंपियनशिप जीतना बाकी है।

शेमस पहले आयरिश आईसी चैंपियन बनना चाहते हैं और उन्हें आईसी चैंपियन बनाने का प्लान कैंसिल करने के लिए उन्होंने WWE के क्रिएटिव टीम की आलोचना की है। Daily Star को दिए इंटरव्यू में शेमस ने बताया कि उनके पास Clash at the Castle में इतिहास रचने का मौका था। WWE फैंस इस इवेंट में शेमस को गुंथर के खिलाफ मिली हार से काफी दुखी थे। हालांकि, शेमस इस इवेंट के बाद उन्हें मिली बुकिंग से ज्यादा निराश थे। उनका मानना है कि Clash at the Castle के बाद क्रिएटिव टीम के पास उनके लिए कुछ नहीं था।

शेमस ने कहा-

"मेरे लिए कोई प्लान नहीं था और यह काफी निराशाजनक था। मैं Clash at the Castle के बाद WarGames फिउड का हिस्सा बना लेकिन यह अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, बाकी लोगों की इस बारे में अलग सोच होगी।"

पूर्व WWE सुपरस्टार रूसेव के साथ पुरानी तस्वीर को लेकर शेमस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

हाल ही में एक फैन ने WWE सुपरस्टार शेमस की रूसेव के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की। शेमस ने इस तस्वीर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मजेदार जवाब दिया। इस तस्वीर में शेमस और रूसेव सेल्टिक फुटबॉल क्लब जर्सी पहने हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए शेमस ने मजाक में रूसेव को फैन कहा है।

शेमस ने अपने ट्वीट में लिखा-

"फैंस के साथ तस्वीर लेकर काफी अच्छा काफी अच्छा लगता है।"

बता दें, शेमस SummerSlam 2023 में होने जा रहे बैटल रॉयल मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। यह देखना रोचक होगा कि शेमस यह मैच जीत पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।