WWE Clash at the Castle में Roman Reigns को हार से बचाने वाले Superstar का बड़ा खुलासा, बताया मैच से पहले ट्राइबल चीफ ने क्या कहा था?

Solo Sikoa: WWE मेन रोस्टर में सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) छा गए हैं। कुछ दिन पहले ही रोमन रेंस (Roman Reigns) ने उन्हें द ब्लडलाइन (The Bloodline) में ऑफिशियल तौर पर शामिल किया। वैसे मेन रोस्टर की असली शुरूआत WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) से उनकी हुई थी। इस इवेंट में आकर उन्होंने रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) के खिलाफ हार से बचाया था। खैर अब सिकोआ ने बताया है कि Clash at the Castle से पहले रोमन रेंस ने उनसे क्या कहा था।

WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ ने दी खास प्रतिक्रिया

Cheap Heat पर बात करते हुए सोलो सिकोआ ने कहा,

रोमन रेंस ने मुझे वहां पर टाइम पर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम टाइम पर नहीं आ पाए तो फिर मैच में कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। मुझे याद है जब मैं वहां गया था तो किसी को इसके बारे में नहीं पता था। कुछ ही लोगों को ये पता था। मुझे रिंग के अंदर जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। जब मैं कैमरा पूरी तरह मेरे ऊपर आया तब मुझे सभी ने देखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इस पल के लिए बहुत इंतजार किया था।

Clash at the Castle 2022 के दौरान लॉकर रूम में रोमन रेंस के साथ बैठा था। मैं उन्हें मैच के लिए तैयार होते हुए देख रहा था। वो अपने जोन में थे और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी अपने जोन में था, मुझे पता था कि आगे क्या करना है। रेंस ने भी मुझसे ज्यादा बात नहीं की। रिंग में जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सबकुछ टाइम के साथ होना चाहिए।

Clash at the Castle 2022 का आयोजन यूके में हुआ था। इस इवेंट में रोमन रेंस और मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। मैच का अंत बहुत ही गजब अंदाज में हुआ। रेंस हारने वाले थे लेकिन सोलो सिकोआ ने अचानकर आकर रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया था। इसका रेंस ने फायदा उठाया और मैच जीत लिया। इसके बाद से सिकोआ की मेन रोस्टर में भी एंट्री हो गई।

