WWE Money in the Bank में Roman Reigns के पिन होने के बाद उनके साथी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई

WWE: सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने पिछले साल क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2022) में अपना WWE मेन रोस्टर डेब्यू किया था और वो तभी से एक अनोखा किरदार निभाते आए हैं। अब मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में द उसोज़ (The Usos) के खिलाफ 'ब्लडलाइन सिविल वॉर' में हार झेलने पर रहस्यमयी बयान दिया है।

सोलो सिकोआ ने अब एक ट्वीट में 'ब्लडलाइन सिविल वॉर' टैग टीम मैच की कुछ तस्वीर शेयर की हैं। ये तस्वीरें मैच शुरू होने से पहले की हैं, जहां एक तरफ रोमन रेंस और सोलो सिकोआ हैं और दूसरी ओर द उसोज़ हैं। ये दोनों टीमें एक-दूसरे को घूरती दिखाई दे रही हैं।

आपको बता दें कि द उसोज़ ने शानदार टीम वर्क दिखाते हुए धमाकेदार अंदाज में मैच जीता। मुकाबले का अंत तब हुआ जब जे उसो ने टॉप रोप के ऊपर से रोमन रेंस पर स्प्लैश लगाया और उसके बाद ट्राइबल चीफ को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। पिछले साढ़े 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रेसलर ने रोमन रेंस को पिन किया है।

Zilla Fatu ने WWE Money in the Bank में Roman Reigns और Solo Sikoa की हार पर प्रतिक्रिया दी

WrestleSR @wrestle_sr Zilla Fatu reacts to The Usos' win over Roman Reigns and Solo Sikoa Zilla Fatu reacts to The Usos' win over Roman Reigns and Solo Sikoa https://t.co/I96VaVSKzC

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की द उसोज़ के खिलाफ हार पर अनोआ'ई फैमिली मेंबर ज़िला फाटू ने इंस्टाग्राम पर अनोखी प्रतिक्रिया देते हुए एक जे उसो के हाथों रोमन रेंस के पिन होने की तस्वीर शेयर की और साथ ही रक्त की बूंद, इमोजी के तौर पर शेयर की है।

ये रक्त की बूंद, द ब्लडलाइन के अलग होने का प्रतीक है कि अब भाई एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इस समय WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी, ज़िला फाटू को ट्रेनिंग दे रहे हैं और भविष्य में संभव है कि वो भी ब्लडलाइन के एंगल में शामिल हो सकते हैं। अब करीब साढ़े 3 सालों के अंतराल में पहली बार पिन होने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि इसके प्रति रोमन रेंस की क्या प्रतिक्रिया रहती है।

