59 किलो की फीमेल WWE रेसलर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खास तस्वीर पोस्ट की, कैप्शन में लिखी जबरदस्त बात

Sonya Deville: WWE सुपरस्टार सोन्या डेविल (Sonya Deville) अब अपने रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह सभी के सामने आ गईं है। पिछले साल से वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड टोनी कैसानो के साथ तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। इस बार एक WWE शो की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की।

सोन्या पहले भी कुछ विमेंस को डेट कर चुकी हैं। उन्होंने पिछले साल टोनी कैसानो के साथ अपने रिलेशन को ओपन किया था। सबसे पहले कैसानो ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके बाद दोनों ने तस्वीर डालना शुरू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें डेविल WWE इतिहास की सबसे पहली ओपनली गे फीमेल रेसलर हैं।

WWE SmackDown सुपरस्टार सोन्या डेविल ने डाली खास तस्वीर

डेविल ने इस बार टोनी कैसानो की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर एक WWE शो की है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में "When babe comes to work" लिखा।

कुछ दिन पहले भी डेविल ने एक तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने कैप्शन में Us लिखा था।

सोन्या पिछले कुछ समय से WWE में अच्छा काम कर रही हैं। उनकी राइवलरी शार्लेट फ्लेयर के साथ चल रही हैं। कुछ हफ्ते पहले दोनों के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। इस मैच में डेविल की हार हुई थी। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में बैकस्टेज एडम पीयर्स और सोन्या डेविल के बीच जोरदार बहस हुई। डेविल ने SmackDown विमेंस टाइटल के लिए रीमैच की मांग की। पीयर्स ने इस मैच के लिए मना किया। डेविल ने कहा कि वो किसी तरह से रीमैच हासिल कर लेंगी।

दोनों के बीच बैकस्टेज इसके बाद ब्रॉल देखने को मिला। दोनों को WWE ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अलग किया। सोन्या ने ये तो कह दिया कि वो रीमैच हासिल करके रहेंगी। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। WWE का अगला बड़ा इवेंट Royal Rumble होगा। 28 जनवरी को इसका आयोजन होगा। शायद इस शो में शार्लेट फ्लेयर और सोन्या डेविल के बीच रीमैच देखने को मिल सकता है। ऐसा हुआ तो फिर फैंस को मजा आएगा।

